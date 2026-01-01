فرصة للالتحاق بـKG1 بالمدارس المصرية الألمانية.. تفاصيل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم للالتحاق بالمدرسة المصرية الألمانية - فرع مدينة أكتوبر، للعام الدراسي 2026-2027، للمرحلة الأولى من رياض الأطفال (KG1)، لمدة 15 يومًا اعتبارًا من الخميس 1 يناير وحتى الخميس 15 يناير 2026.

وأكدت الوزارة، في بيان، أن التقديم يتم حصريًا من خلال الرابط الإلكتروني المخصص، ولن يُقبل أي طلب تقديم يتم بأي وسيلة أخرى، أو خارج الفترة الزمنية المعلنة، التزامًا بمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

وأشارت الوزارة، إلى أن المدارس المصرية الألمانية تقدم نظامًا تعليميًا متكاملًا يبدأ من مرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية المرحلة الثانوية، ويجمع هذا النظام بين المنهج المصري وتعليم اللغة والثقافة الألمانية وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة.

كما تُدرّس المناهج بلغات متعددة، حيث تُعد اللغة الألمانية لغة التدريس الأساسية، إلى جانب الاهتمام بتدريس اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية المصرية حفاظًا على الهوية الوطنية، بالإضافة إلى تدريس اللغة الإنجليزية أو الفرنسية كلغة ثانية ابتداءً من الصف الثاني، على أن تُدرّس مادتا الرياضيات والعلوم باللغة الإنجليزية.

وتتيح المدارس المصرية الألمانية للطلاب، وفقًا للضوابط المعتمدة، فرصة الحصول على شهادة لغة ألمانية معتمدة من معهد جوته في حال التقدم للاختبارات، كما يحصل الطالب عند التخرج على شهادة الثانوية العامة المصرية أو البكالوريا المصرية.

وتعتمد هذه المدارس نظام اليوم الدراسي الكامل من الساعة السابعة والنصف صباحًا حتى الثالثة والنصف عصرًا، وتُطبق مناهج تفاعلية حديثة تستهدف تنمية مهارات التفكير النقدي، والعمل الجماعي، وروح المبادرة، والوعي البيئي، والمهارات التكنولوجية، إلى جانب الاهتمام بالتغذية الصحية.

ونوهت الوزارة، عن أن التقديم يقتصر على المرحلة الأولى من رياض الأطفال (KG1)، وفقًا للشروط والضوابط المعتمدة، وعلى رأسها استيفاء الشريحة العمرية المحددة للمرحلة التعليمية، وذلك وفق ترتيب سن المتقدمين في 1 أكتوبر 2026، وبناءً على نتائج المقابلات الشخصية للتلاميذ، في إطار خطة التشغيل التدريجي المعتمدة للمبادرة.

ويتم التقديم عبر الرابط الإلكتروني التالي، من هنا. ‏https://ads.student.app.emerald.education/

ولمتابعة كل ما يستجد بشأن المدارس المصرية الألمانية، أهابت الوزارة بأولياء الأمور متابعة الصفحة الرسمية للمبادرة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، من هنا.

اقرأ أيضًا:

أمطار قادمة.. الأرصاد تحُذر من حالة الطقس الساعات المقبلة

رسميًا.. مسابقة لتعيين 4500 طبيب بيطري| رابط التقديم والموعد