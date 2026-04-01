مباريات ودية - منتخبات

المكسيك

- -
03:00

بلجيكا

مباريات ودية - منتخبات

أمريكا

0 0
01:00

البرتغال

مباريات ودية - منتخبات

كرواتيا

- -
02:00

البرازيل

أفضل لاعب في مباراة مصر وإسبانيا (تقييمات)

كتب : هند عواد

12:24 ص 01/04/2026

لقطات من مباراة مصر وإسبانيا

حصل مصطفى شوبير، حارس مرمى منتخب مصر الأول لكرة القدم، على أعلى تقييم خلال لقاء إسبانيا الودية.

منتخب مصر يتعادل مع إسبانيا

تعادل منتخب مصر سلبيا مع إسبانيا، المصنف الأول عالميا، في اللقاء الودي الذي جمع بينهما مساء الثلاثاء، ضمن استعدادات الثنائي لكأس العالم 2026.

أفضل لاعب في مباراة مصر وإسبانيا

وفقا لموقع الإحصائيات "sofascore"، يعتبر مصطفى شوبير أفضل لاعب في مباراة مصر وإسبانيا، بتقييم 8.7/10، يليه الثنائي كريستيان موسكيرا و بيدرو بورو بتقييم 8/10.

وجاءت أرقام مصطفى شوبير في اللقاء كالآتي:

لعب 90 دقيقة

أنقذ 7 فرص

أنقذ 4 كرات من داخل منطقة الجزاء

فيما جاءت تقييمات لاعبي منتخب مصر كالآتي:

مصطفى شوبير (8.7)

أحمد فتوح (7.1) – حمدي فتحي (6.6) – ياسر إبراهيم (7.2) – محمد هاني (6.9)

مروان عطية (7.1) – إمام عاشور (6.9)– مهند لاشين (7.9)

زيزو (7.1) – عمر مرموش (6.5) – إسلام عيسى (6.8)

شئون عربية و دولية

ترامب: سنغادر إيران خلال أسبوعين أو ثلاثة
نصائح طبية

متحور "سيكادا" يثير القلق.. ينتشر في 25 ولاية أمريكية وهذه أبرز أعراضه
زووم

على البحر.. يارا السكري تخطف الأنظار والجمهور: "وجه القمر"
شئون عربية و دولية

من هي الصحفية الأمريكية شيلي كيتلسون المختطفة في العراق؟
شئون عربية و دولية

فاتورة "هرمز" ترهق الموازنات.. قفزات تاريخية في أسعار الوقود في الدول العربية

