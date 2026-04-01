أفضل لاعب في مباراة مصر وإسبانيا (تقييمات)

حصل مصطفى شوبير، حارس مرمى منتخب مصر الأول لكرة القدم، على أعلى تقييم خلال لقاء إسبانيا الودية.

منتخب مصر يتعادل مع إسبانيا

تعادل منتخب مصر سلبيا مع إسبانيا، المصنف الأول عالميا، في اللقاء الودي الذي جمع بينهما مساء الثلاثاء، ضمن استعدادات الثنائي لكأس العالم 2026.

أفضل لاعب في مباراة مصر وإسبانيا

وفقا لموقع الإحصائيات "sofascore"، يعتبر مصطفى شوبير أفضل لاعب في مباراة مصر وإسبانيا، بتقييم 8.7/10، يليه الثنائي كريستيان موسكيرا و بيدرو بورو بتقييم 8/10.

وجاءت أرقام مصطفى شوبير في اللقاء كالآتي:

لعب 90 دقيقة

أنقذ 7 فرص

أنقذ 4 كرات من داخل منطقة الجزاء

فيما جاءت تقييمات لاعبي منتخب مصر كالآتي:

مصطفى شوبير (8.7)

أحمد فتوح (7.1) – حمدي فتحي (6.6) – ياسر إبراهيم (7.2) – محمد هاني (6.9)

مروان عطية (7.1) – إمام عاشور (6.9)– مهند لاشين (7.9)

زيزو (7.1) – عمر مرموش (6.5) – إسلام عيسى (6.8)

اقرأ أيضًا:

"لتكريم لاعب سابق".. لقطة مميزة من جماهير منتخب إسبانيا خلال مباراة مصر



"بينهما محمد هاني".. منتخب مصر يعلن تفاصيل إصابة ثنائي الفراعنة خلال مباراة إسبانيا



