لا شك في أن غياب القدرة على إدارة القبول المهني، وتراكم الالتزامات التي تتجاوز الأولويات الفعلية، يؤدي إلى استنزاف الوقت والطاقة الذهنية دون مردود حقيقي على الإنتاجية.

مهارة "قول لا" من الأدوات الأساسية لرفع كفاءة الأداء



وبحسب موقع Harvard Business Review، فإن مهارة "قول لا" تعد من الأدوات الأساسية لرفع كفاءة الأداء داخل بيئات العمل الحديثة، إذ تساعد على حماية الموارد الذهنية وتركيز الجهد في المهام ذات التأثير الأعلى، بدلا من التشتت في أعمال ثانوية أو متكررة لا تضيف قيمة حقيقية.

كما أن توسع نطاق المهام غير المخططة، سواء عبر طلبات مفاجئة أو اجتماعات غير ضرورية أو مهام خارج الوصف الوظيفي، يؤدي إلى ما يعرف بتآكل الانتباه، وهو تراجع تدريجي في القدرة على التركيز نتيجة تعدد مصادر الطلب في وقت واحد.

ولا تكمن المشكلة، وفق خبراء السلوك التنظيمي، في حجم العمل وحده، بل في الاستجابة التلقائية لقبول مهام منخفضة الأولوية، والتي تتسلل تدريجيا إلى الجدول اليومي وتزاحم المهام الاستراتيجية الأكثر أهمية، ما يخلق حالة من الضغط المستمر دون إنجاز فعلي متوازن.

أضرار غياب الحدود المهنية الواضحة



وتوضح دراسات في علم النفس التنظيمي أن غياب الحدود المهنية الواضحة يرتبط بارتفاع معدلات الإجهاد الذهني والتوتر، نتيجة الدخول في دائرة استجابة دائمة تجعل الموظف في حالة عمل مستمر دون فواصل لإعادة التقييم أو إعادة ترتيب الأولويات.

في المقابل، يظهر "الرفض المهني المدروس" أثرا مباشرا في تحسين إدارة الطاقة داخل بيئة العمل، حيث يتيح إعادة توجيه الجهد نحو المهام الجوهرية، وتقليل التشتت الناتج عن التداخل في المسؤوليات، مع تعزيز جودة القرار والإنجاز.

كما تشير أبحاث إدارة الوقت والسلوك المؤسسي إلى أن الأفراد القادرين على تحديد أولوياتهم ورفض المهام غير الضرورية يتمتعون بدرجات أعلى من الكفاءة والاستقرار المهني، مقارنة بمن يوافقون بشكل مستمر على جميع الطلبات دون تقييم.

ويرى خبراء الإدارة أن الرفض لا يعني تعطيل العمل أو التقليل من التعاون، لكن يمثل أداة تنظيم دقيقة داخل بيئة معقدة، تضمن الحفاظ على الإيقاع المهني، وتحقيق التوازن بين الإنتاجية والاستدامة الذهنية على المدى الطويل.

لحظات رعب.. دب يتجول داخل مركز تجاري في أمريكا "فيديو"

حفل عيد ميلاد يتحول إلى معركة.. لن تتوقع ما حدث

لهذا السبب.. مطعم يمنع زبائنه من وضع العطور