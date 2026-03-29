في عالم الطبيعة، توجد ظواهر مدهشة، من أبرزها قدرة بعض الطيور على النوم أثناء الطيران دون أن تسقط أو تضل طريقها، وتساعدها هذه المهارة على مواصلة رحلات الهجرة الطويلة، خاصة عندما لا يكون التوقف ممكنا.

في السطور التالية، إليكم أبرز الطيور التي تستطيع النوم أثناء الطيران، وفقا لموقع "indianexpress".

كيف ينام طائر السنونو أثناء الطيران؟

يُعرف طائر السنونو بارتباطه بالمناطق العمرانية حيث يبني أعشاشه، لكنه خلال الهجرة يعتمد على أخذ قيلولات قصيرة وهو محلق في السماء، ما يساعده على الاستمرار في رحلته دون إهدار الوقت.

هل يستطيع طائر الزقزاق الرملي قطع المسافات دون توقف؟

يعتمد هذا الطائر على غفوات سريعة أثناء الطيران، تمكنه من عبور مساحات مائية شاسعة دون الحاجة إلى التوقف، وهو ما يمنحه قدرة استثنائية على التحمل.

ما سر قدرة طائر القمح الشمالي على عبور القارات؟

يهاجر طائر القمح الشمالي لمسافات هائلة عبر قارات متعددة، ويعتمد على النوم أثناء الطيران لتوفير طاقته، خاصة عند عبور الصحارى والمناطق الخطيرة التي يصعب التوقف فيها.

كيف يحافظ طائر الشنقب الكبير على سرعته؟

يقطع هذا الطائر مسافات طويلة جداً خلال الهجرة، ويعتمد على قيلولات قصيرة في الجو للحفاظ على نشاطه واستمراره دون فقدان الزخم.

لماذا يعد طائر الفرقاطة من أكثر الطيور غرابة؟

يتميز هذا الطائر البحري بمظهره الفريد، وقدرته على النوم أثناء التحليق، ما يساعده على البقاء في الجو لفترات طويلة مع الحفاظ على كفاءته في الحركة.

كيف ينجح طائر الجودويت ذو الذيل المخطط في رحلاته الشاقة؟

يُسجل طائر الجودويت أرقاما قياسية، إذ يقطع آلاف الأميال خلال الهجرة، ويعتمد على غفوات قصيرة أثناء الطيران ليستعيد طاقته ويكمل رحلته دون توقف.

ما الذي يميز الخرشنة القطبية في هجرتها الطويلة؟

تعيش في المناطق القطبية وتُعرف بهجرتها الطويلة إلى القارة القطبية الجنوبية، وتساعدها القدرة على النوم أثناء الطيران في إتمام هذه الرحلة بكفاءة عالية.

كيف يستخدم طائر القطرس دماغه للنوم؟

طائر القطرس من أكثر الطيور غرابة، إذ يمكنه التحليق في السماء لأشهر متواصلة دون هبوط، ويعتمد على أسلوب نوم استثنائي يُعرف بـ"نوم نصف الدماغ"، حيث يستريح أحد نصفي دماغه بينما يظل النصف الآخر في حالة يقظة، ما يتيح له الاستمرار في الطيران بثبات ودون أن يفقد توازنه.

اقرأ أيضا:

منها الكسلان وعفريت الماء.. تعرف على أغرب الحيوانات في العالم

من الطريشة لقط الكراكال.. أخطر 10 حيوانات تعيش في مصر - فيديو وصور

أخطر 10 حيوانات إفتراساً فى مملكة الغابة