قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تأمين مضيق هرمز "ليس مسؤوليتنا"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستنتهي من مهاجمة إيران في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وأكد ترامب في تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء، أن الهدف الوحيد الذي كان لدى بلاده في إيران هو عدم امتلاكها سلاحا نوويا.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "عودة إيران إلى المفاوضات أمر جيد، ولكنه ليس ضروريا"، مشدداً على أنه "ليس من الضروري أن تبرم إيران اتفاقا من أجل إنهاء هذه العملية العسكرية".

ترامب: إيران ستحتاج من 15 إلى 20 عاماً لإعادة بناء ما دمرناه

وأشار ترامب، إلى أن إيران "ستحتاج من 15 إلى 20 عاماً لإعادة بناء ما دمرناه في هذه العملية العسكرية".

وأوضح ترامب أن هناك تغييراً في النظام في إيران، وباتت الولايات المتحدة تتعامل مع مجموعة جديدة أكثر عقلانية.