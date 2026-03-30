هل السقوط في الحلم له علاقة بالقلق؟

يقول الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، إن حلم السقوط يكون انعكاسا للقلق المفرط والتوتر النفسي، هذه الأحلام تظهر عادة عند الأشخاص العصبيين والخائفين من المستقبل، أو الذين يواجهون مواقف ضغط كبيرة مثل الامتحانات أو الزواج.

ويضيف "هندي" في تصريح لـ"مصراوي" أن هذا النوع من الأحلام بمثابة "هروب نفسي" مؤقت من الصراعات الداخلية والضغوط اليومية.

ما هو معدل وطبيعة الأحلام عند الإنسان؟

الأحلام جزء طبيعي من حياة الإنسان؛ حتى الحيوانات تحلم، ويقضي الإنسان حوالي 6 ساعات من عمره في الحلم، وتستمر كل حلقة بين 5 إلى 20 دقيقة، ومع ذلك، ينسى الإنسان حوالي 95% من أحلامه، حيث يتخلص الدماغ من المشاعر العابرة التي تظهر فيها.

هل يختلف حلم الرجل عن حلم المرأة؟

تختلف طبيعة الأحلام بين الجنسين، الرجال تكون أحلامهم أكثر عمقا وثباتا، بينما النساء أحلامها أطول وأكثر تنوعا، لكنها سطحية مقارنة بأحلام الرجال.

هل للألوان في الحلم دلالة نفسية؟

أشار الطبيب إلى أن 12% من الأشخاص يحلمون بأحلام بالأبيض والأسود، وهو ما يعكس الحالة النفسية للفرد أو رغبة اللاوعي في الهروب من ضغوط الحياة.

وأضاف أن هذه الظاهرة ترتبط أيضا بتعرض الإنسان في طفولته لأفلام وأعمال سينمائية بالأبيض والأسود، أو تعبر عن صراعات داخلية لم تُحل بعد.

هل الأحلام مرتبطة بالمشاعر السلبية؟

الأحلام يمكن أن تعكس مشاعر الاكتئاب، اليأس، الإحباط، أو الحزن، وهناك أنواع محددة من الأحلام ثابتة عالميا، مثل حلم السقوط، حلم المطاردة، حلم الامتحان.

وتتشابه هذه الأحلام في تفسيرها بين جميع الناس، حيث تنتج عن الشعور بالقلق والتفكير المفرط.

