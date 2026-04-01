قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستتخلص من بلد كان يهددها بالأسلحة النووية، مشيراً إلى أنه مع انتهاء الحرب في إيران ستنخفض أسعار الطاقة.

وأضاف ترامب، في تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء، أن "ما حققناه في إيران مذهل، ولو لم نهاجمها لطورت سلاحاً نووياً".

وأوضح أن الولايات المتحدة "قضت على الصف الأول والثاني من القيادة الإيرانية"، مضيفاً: "نتعامل الآن مع شخص أكثر عقلانية".

وأشار ترامب إلى أن القوات الأمريكية "ستغادر إيران خلال أسبوعين أو ثلاثة".