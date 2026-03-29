تخطف المنازل ذات الطراز الغريب أنظار الجميع بسبب تصميمها غير التقليدي الذي يتجاوز حدود العمارة التقليدية.

وفي هذا التقرير، نرصد لكم أغرب المنازل حول العالم، وفقا لـ "theatlantic".

أين يقع هذا المنزل الغريب على نهر درينا؟

يقع هذا المنزل في نهر درينا بالقرب من مدينة بايينا باستا غرب صربيا، على بعد حوالي 160 كيلومتر ، وبني عام 1968 على يد مجموعة من الشباب الذين رأوا في الصخرة المطلة على النهر مكانا مثاليا لمأوى صغير.

أين يقع المنزل المصمم على شكل طائرة إيرباص A380؟

يقع هذا المنزل في قرية ميزيارة بلبنان، التي تشتهر ببناء منازل سكنية مستوحاة من المعابد اليونانية القديمة والآثار المصرية، ومن بين هذه المباني منزل فريد صمم على شكل طائرة إيرباص A380.

ما العلاقة بين تصميم هذا المنزل ودرجة الحرارة الداخلية على مدار السنة؟

يقع هذا المنزل البيئي المناخي في كوسويلر بمنطقة الألزاس الريفية قرب ستراسبورج، فرنسا.

صمم المنزل على شكل ساعة شمسية ثلاثية الأبعاد عملاقة مثبتة بزاوية ثابتة بالنسبة لحركة الشمس لتوفير الظل خلال أشهر الصيف، مما يحافظ على برودة درجة الحرارة الداخلية.

أما خلال فصلي الخريف والشتاء والربيع، فتدخل أشعة الشمس من النوافذ الكبيرة عندما يكون موقع الشمس منخفضا في السماء، مما يؤدي إلى تدفئة مساحة المعيشة.

لماذا صُمم منزل قبة هيليودوم على شكل ساعة شمسية؟

يقع هذا المنزل في شرق فرنسا وصمم في 4 أغسطس 2011 على شكل ساعة شمسية ثلاثية الأبعاد عملاقة مثبتة بزاوية ثابتة بالنسبة لحركة الشمس.

لماذا بُني المنزل على شكل قباب؟

بني هذا المنزل على شكل قباب في قرية سومبرهارجو، بالقرب من مدينة يوجياكارتا القديمة في إندونيسيا، بعد أن فقد سكان القرية منازلهم بسبب الزلزال الذي ضرب المنطقة في 8 مايو 2007.

لماذا اختار المصمم شكل التمساح لهذا المبنى؟

صمم هذا المبني على شكل تمساح في العاصمة الإيفوارية أبيدجان في 11 سبتمبر 2008.

اقرأ أيضا:

لحظات رعب.. دب يتجول داخل مركز تجاري في أمريكا "فيديو"

حفل عيد ميلاد يتحول إلى معركة.. لن تتوقع ما حدث

لهذا السبب.. مطعم يمنع زبائنه من وضع العطور