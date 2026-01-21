صدور العدد السادس من مجلة "الإعلام الرقمي والتنمية المستدامة"

صدور العدد السادس من مجلة ''الإعلام الرقمي والتنمي

كتب- عمر صبري:

أعلنت كلية الإعلام وفنون الاتصال بجامعة 6 أكتوبر، صدور العدد السادس من مجلتها العلمية المحكمة «الإعلام الرقمي والتنمية المستدامة»، في إطار دعم البحث العلمي وتعزيز الدراسات المتخصصة في مجالات الإعلام الرقمي وقضايا التنمية المستدامة.

ويحمل العدد كلمة افتتاحية لمعالي الوزيرة الدكتورة درية شرف الدين وزيرة الإعلام الأسبق حول الابتكار الإعلامى فى زمن الذكاء الاصطناعي.

ويصدر هذا العدد تحت رعاية الدكتور ممدوح مصطفى غراب رئيس جامعة 6 أكتوبر، الدكتور ياسر دكروري نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة دينا فاروق أبوزيد عميدة كلية الإعلام وفنون الاتصال، بما يعكس الدعم المؤسسي المتواصل للجامعة والكلية للبحث العلمي والنشر الأكاديمي الرصين.

ويتضمن العدد مجموعة متميزة من الأبحاث والدراسات العلمية المحكّمة التي تتناول قضايا الإعلام الرقمي، والاتصال، والتنمية المستدامة، بمشاركة نخبة من الباحثين والأكاديميين من الجامعات المصرية والعربية.

وتتوفر المجلة إلكترونيًا عبر بنك المعرفة المصري من خلال الرابط التالي اضغط هنا.





ويأتي صدور هذا العدد تأكيدًا على المكانة العلمية المتنامية للمجلة ودورها في إثراء المكتبة الأكاديمية العربية، ودعم حركة البحث العلمي في مجالات الإعلام المعاصر.