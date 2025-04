مخلوقات غريبة.. استنساخ ذئاب شرسة اختفت منذ 10 آلاف عام (فيديو)

كتب- أحمد الضبع:

أعلنت شركة كولوسال بيوساينسز الأمريكية عن نجاحها في استنساخ جراء ذئاب معدلة وراثيًا، تستوحي صفاتها من فصيلة ضخمة وشرسة انقرضت منذ أكثر من 10 آلاف عام، فيما وصفه علماء بأنه أقرب إلى "بعث مخلوقات ما قبل التاريخ".

وتعيش هذه الجراء التي يتراوح عمرها بين 3 و6 أشهر في منشأة سرية داخل الولايات المتحدة، حيث تخضع لرقابة بيطرية مشددة، وتمثل الجيل الأول لما يُعتقد أنه إعادة إحياء لأسلاف الذئب الرمادي، لكن بحجم أكبر وسلوكيات أكثر شراسة.

وتتميز الجراء بفراء أبيض طويل، وعضلات فك قوية، وتزن حاليًا نحو 36 كيلوجرامًا، مع توقعات بتضاعف هذا الوزن عند بلوغها، ويعتقد العلماء أنها قد تقترب في تكوينها من الذئاب العملاقة التي جابت أمريكا الشمالية في عصور ما قبل التاريخ، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" البريطانية.

كيف أعيدت الذئاب المنقرضة إلى الحياة؟

بحسب بيث شابيرو، كبيرة العلماء بالشركة، فقد تمكن الفريق من استخراج معلومات جينية دقيقة من حمض نووي قديم عُثر عليه في حفريات تعود لتلك الحقبة، ثم عُدلت خلايا دم لذئب رمادي حي في 20 موقعًا جينيًا مختلفًا، لتعكس الصفات المميزة للذئاب المنقرضة.

لاحقًا، زُرعت هذه المادة الوراثية المعدلة في بويضات كلاب أليفة، قبل نقلها إلى أمهات بديلة، وولدت الجراء بعد 62 يومًا فقط من الحمل.

هل تعود الذئاب العملاقة إلى البرية؟

ورغم أن الجراء تُشبه إلى حد كبير الذئاب المنقرضة من حيث البنية والشكل، إلا أن مات جيمس، كبير خبراء رعاية الحيوانات في الشركة، أوضح أن غياب "التنشئة الطبيعية" سيمنعها من تبني السلوك المفترس الكامل، مشيرًا إلى أن "الجراء لن تتعلم تقنيات الصيد من آبائها ببساطة لأنها لم ترهم قط".

من جانبه، اعتبر فينسنت لينش، أستاذ الأحياء بجامعة بافالو، أن ما تم إنجازه لا يعد "إحياء حقيقياً لأنواع منقرضة"، بل مجرد تقليد خارجي لها، مضيفًا: "يمكننا فقط جعل الكائن يبدو كأنه من الماضي، لكن لا يمكننا استعادة وظيفته البيئية الكاملة".

Colossal Biosciences posted the first dire wolf howl in over 10,000 years on their Facebook page.

“To revolutionize history and be the first company to use CRISPR technology successfully in the de-extinction of previously lost species.” - Colossal Biosciences | #republicasia… pic.twitter.com/RcxlDOB5Cf

— republicasia (@republicasiadot) April 8, 2025