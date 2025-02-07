موقف محرج.. سقوط مذيعة على الهواء مباشرة (فيديو)

كتبت- شيماء مرسي

أثارت المذيعة التركية هاندا آيدمير حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعرضها لموقف محرج على الهواء مباشرة.

وتعرضت هاندا لسقوط محرج بعدما انكسرت إحدى أرجل كرسيها على الهواء مباشرة أثناء تقديمها برنامجها عبر قناة TV100، بحسب ما ذكر موقع "haberler".

وسارع الضيوف إلى مساعدتها لاستعادة توازنها واستكمال الحلقة.

وانتشر مقطع الفيديو بسرعة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد نشره بوقت قصير.

وأوضحت هاندا عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي بأن سبب سقوطها يعود إلى انكسار الكرسي الذي كانت جالسة عليه، بالإضافة إلى تعثر كعب حذائها بصندوق الكابلات الكهربائية، مما أدى إلى فقدانها للتوازن بشكل كامل.

وأشارت الإعلامية التركية أن الحادث لم يتسبب لها في أي إصابات، وأنها أكملت عملها بشكل طبيعي بعد الواقعة.

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