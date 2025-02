حديقة حيوان صينية تصبغ الكلاب لتبدو كالنمور لهذا السبب (فيديو)

كتبت- شيماء مرسي

أثارت حديقة حيوان صينية حالة من الجدل بعد اتهامها بخداع الزوار من خلال طلاء مجموعة كلاب لتشبه النمور.

وانتشرت صور ومقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر حيوانات تشبه الكلاب مصبوغة بخطوط سوداء وبرتقالية تشبه النمور، وفقا لموقع "news18".

وتم الإبلاغ عن حديقة الحيوانات التي تقع في تايتشو بمقاطعة جيانغسو من قبل الزوار لمحاولتها خداع السياح.

وروجت حديقة الحيوانات لنفسها على تطبيق Douyin المملوك لشركة ByteDance، النسخة الصينية من تيك توك أثناء بث مباشر وقالت: "نمورنا ضخمة وشرسة للغاية".

وسرعان ما انتشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشار المستخدمون أن الحيوانات التي ظهرت على الشاشة لم تكن نمورا بل كانوا كلبين من فصيلة تشاو تشاو مطليين باللون البرتقالي اللامع مع خطوط سوداء.

واعترفت حديقة الحيوانات في وقت لاحق أن الكلبين تم صبغهما "كحيلة"، ولا توجد مخاطر صحية مرتبطة بهذه الخطوة، لأنهم مصبوغين بشكل احترافي.

وانتقد الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي الحديقة لجهودها التسويقية الرخيصة.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها الحديقة لانتقادات، ففي العام الماضي قامت الحديقة بطلاء كلبين باللونين الأبيض والأسود ليبدو مثل الباندا.

