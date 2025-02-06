لن تتخيل سعره.. 10 صور لـ أول حذاء في العالم مصمم بالذكاء الاصطناعي

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كتبت- شيماء مرسي

أعلنت شركة ناشئة متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي عن ابتكارها لأول حذاء في العالم مصمم بالكامل بتقنيات الذكاء الاصطناعي ومطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد، بحسب ما كشفت القناة التلفزيونية الإخبارية "فوكس نيوز".

ويعد هذا الإنجاز خطوة مهمة وتحول جذري في صناعة وإنتاج الأحذية في المستقبل.

وصمم الشكل الأولي للحذاء باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتطورة، وبعد ذلك، تم تحويله إلى نموذج ثلاثي الأبعاد باستخدام تقنية Viscom AI المبتكرة.

وبعد ذلك، تم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي لإضافة اللمسات النهائية على تصميم الحذاء، لتحديد القوام والمظهر الخارجي.

وقد ساهمت هذه التقنية المتطورة في تسريع عملية التصميم بشكل ملحوظ مقارنة بالطرق التقليدية.

ويمتاز الحذاء بأنه يوفر راحة أثناء الإستخدام اليومي للمستخدم، حيث أنه يعتمد على تقنية مسح القدمين باستخدام الهاتف الذكي، كما تتيح هذه الخدمة للمستهلك العثور على مقاس مناسب لشكل القدم.

وتتوفر هذه الأحذية بمجموعة من الألوان الجذابة، وهي: الأزرق، والأسود، والأحمر، والبيج، والبرتقالي.

ويصل سعر الحذاء إلى 149.99 دولار (أي ما يعادل 7546.43 جنيها مصريا)، مما يجعله خيارا متاحا للعديد من المستهلكين المهتمين بالتكنولوجيا.

وأوضحت الشركة أنها سوف تستمر في تقديم تصميمات مبتكرة للمستخدمين.

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