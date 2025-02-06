إعلان

لن تتخيل سعره.. 10 صور لـ أول حذاء في العالم مصمم بالذكاء الاصطناعي

09:31 م الخميس 06 فبراير 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    حذاء بالذكاء الاصطناعي
  • عرض 10 صورة
    أول حذاء في العالم مصمم بالذكاء الاصطناعي
  • عرض 10 صورة
    أول حذاء في العالم مصمم بالذكاء الاصطناعي
  • عرض 10 صورة
    حذاء
  • عرض 10 صورة
    حذاء
  • عرض 10 صورة
    حذاء مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد
  • عرض 10 صورة
    حذاء جديد
  • عرض 10 صورة
    حذاء
  • عرض 10 صورة
    تصميم جديد لحذاء بالذكاء الاصطناعي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- شيماء مرسي

أعلنت شركة ناشئة متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي عن ابتكارها لأول حذاء في العالم مصمم بالكامل بتقنيات الذكاء الاصطناعي ومطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد، بحسب ما كشفت القناة التلفزيونية الإخبارية "فوكس نيوز".

ويعد هذا الإنجاز خطوة مهمة وتحول جذري في صناعة وإنتاج الأحذية في المستقبل.

وصمم الشكل الأولي للحذاء باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتطورة، وبعد ذلك، تم تحويله إلى نموذج ثلاثي الأبعاد باستخدام تقنية Viscom AI المبتكرة.

وبعد ذلك، تم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي لإضافة اللمسات النهائية على تصميم الحذاء، لتحديد القوام والمظهر الخارجي.

وقد ساهمت هذه التقنية المتطورة في تسريع عملية التصميم بشكل ملحوظ مقارنة بالطرق التقليدية.

ويمتاز الحذاء بأنه يوفر راحة أثناء الإستخدام اليومي للمستخدم، حيث أنه يعتمد على تقنية مسح القدمين باستخدام الهاتف الذكي، كما تتيح هذه الخدمة للمستهلك العثور على مقاس مناسب لشكل القدم.

وتتوفر هذه الأحذية بمجموعة من الألوان الجذابة، وهي: الأزرق، والأسود، والأحمر، والبيج، والبرتقالي.

ويصل سعر الحذاء إلى 149.99 دولار (أي ما يعادل 7546.43 جنيها مصريا)، مما يجعله خيارا متاحا للعديد من المستهلكين المهتمين بالتكنولوجيا.

وأوضحت الشركة أنها سوف تستمر في تقديم تصميمات مبتكرة للمستخدمين.

اقرأ أيضًا:

احذر أطعمة قد تسبب سرطان الجهاز الهضمي.. في هذه الحالة

تقوية القلب ومحاربة السرطان.. نوع خضار يحارب الكوليسترول الضار

حسد وسقوط مفاجئ... أبراج تواجه كوارث صادمة والعين عليها

الوحيد في العالم.. تكلفة قضاء ليلة بفندق الـ 10 نجوم - 20 صورة

وجد "كارثة" في هاتفه.. شاب يسلم والده للشرطة لهذا السبب الصادم

أول حذاء في العالم مصمم بالذكاء الاصطناعي منوعات الذكاء الاصطناعي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

مدبولي: حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان وإجراءات استثنائية قبل العيد
رفع الحد الأدنى 1500 جنيه والمعاشات 15%.. ماذا نعرف عن الحزمة الاجتماعية الجديدة؟
"غرفة السياحة": السعودية تلغي شرط الحصول على التطعيمات لأداء العمرة
رسميًا.. وقف المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات الجديدة بالمتقادمة
5 ظواهر جوية تضرب مصر خلال الساعات المقبلة.. بينها الأمطار والأتربة