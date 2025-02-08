يضبط سكر الدم ويمنع أمراض القلب.. عصير سحري يفعل العجب بجسمك

كتب – سيد متولي

يمكن لبعض العصائر أن تمنح جسمك العديد من الفوائد الصحية عند تناولها باعتدال، لكن هل تعرف ما يمكن أن يفعله كوب من عصير التوت الأسود في جسمك؟.

وبحسب تايمز أوف إنديا، يمكن لتناول كوب من عصير التوت الأسود أن يمنح جسمك فوائد عديدة تتمثل في:

التوت الأسود والسكر

يساعد التوت الأسود على التحكم في نسبة السكر في الدم، من خلال تنظيم مستوياته وتحسين حساسية الأنسولين.

التوت الأسود والقلب

يعمل التوت الأسود على تعزيز صحة القلب، من خلال الوقاية من أمراض القلب عن طريق تقليل أكسدة الخلايا الدهنية، كما أنه يساعد على خفض ضغط الدم.

كما يمكن لهذا المشروب الوقاية من الأمراض الأيضية، بما في ذلك السمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية.

التوت الأسود والشيخوخة

يمكن لتناول كوب من عصير التوت الأسود أن يساعد في الشيخوخة الصحية بفضل محتواه من مضادات الأكسدة.

التوت الأسود والالتهابات

يساعد التوت الأسود على محاربة الالتهابات، والجذور الحرة وتحفيز إطلاق خلايا الدفاع ضد العدوى.

التوت الأسود والجلد

يحافظ التوت الأسود على صحة الجلد، إذ يحميك من ظهور البقع المرتبطة بالعمر وشوائب البشرة وتفتيح التصبغ.

مخاطر متوقعة محتملة

تناول عصير التوت الأسود، قد يسبب بعض المخاطر مثل: الغثيان، الإسهال، الدوار، الانتفاخ، لذلك يجب استشارة الطبيب قبل تناول هذا المشروب.

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