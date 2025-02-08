تقي من أمراض القلب والسكتة الدماغية.. 6 فواكه تحارب الكوليسترول

كتبت- شيماء مرسي

الكوليسترول مادة مهمة يحتاجها الجسم لبناء خلايا صحية، ومع ذلك، يمكن أن يكون له تأثيرات إيجابية وسلبية على الجسم، ومع ذلك، يوجد بعض الفواكه التي تسهم في خفض ارتفاع الكوليسترول، وفق ما ذكر موقع "medicalnewstoday".

الموز

يحتوي الموز على البوتاسيوم والألياف التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم وخفض ضغط الدم بشكل طبيعي.

التفاح

يمكن أن يساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم بشكل طبيعي، لأنه غني بالبوليفينول والألياف القابلة للذوبان التي تحافظ على صحة القلب.

التوت

يساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم عن طريق منع أكسدة كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة.

العنب

مصدر ممتاز للتخلص من الكوليسترول الموجود في مجرى الدم، فعند وصوله إلى مجرى الدم، يحمل كل الكوليسترول السيء الموجود في الدم إلى الكبد، وهناك تتم معالجة الكوليسترول السيئ والتخلص منه.

الأفوكادو

مصدر غني بحمض الأوليك الذي يسهم في التعامل مع مستويات الكوليسترول المرتفعة الموجودة في مجرى الدم ومنع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب.

الأناناس

يحتوي على مركب "البروميلين" الذي يسهم في تكسير رواسب الكوليسترول داخل الشرايين ويسهل تدفق الدم بشكل صحيح ويمنع الإصابة بأمراض القلب بسبب رواسب الكوليسترول في مجرى الدم.

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