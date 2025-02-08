قبل عيد الحب.. طريقة غير متوقعة "للتخلص" من ذكريات حبيبتك السابقة (فيديو)

كتب- أحمد الضبع:

إذا كنت تبحث عن طريقة غير تقليدية للاحتفال بعيد الحب هذا العام، يقدم ملجأ "وايلد كات ريدج" في مارين كاونتي فرصة فريدة ومميزة.

الملجأ يطلق عرضًا خاصًا تحت اسم "عيد الحب الدموي"، يتضمن التبرع بمبلغ يتراوح بين 50 و 75 دولارًا تكريمًا لذكرياتك مع شخص سابق، بطريقة مبتكرة عبر كتابة اسم الشخص على "قلب دموي"، ثم يُقدَّم هذا القلب المغلف باللحم إلى أحد القطط البرية المقيمة في الملجأ، لتلتهمه أمام الكاميرا، وفقًا لموقع "oregonlive".

القلب مصنوع من مزيج من اللحم غالبًا الكبدة، على شكل قلب، ويُلون ببودرة الشمندر، بينما تُكتب الأسماء باستخدام كريمة صالحة للقطط، وعند التبرع، سيحصل المتبرع على فيديو يظهر القط البرّي وهو يلتهم القلب في مشهد مروع، مع أصواته المزمجرة المخيفة.

هذه الحملة جزء من فعاليات "عيد الحب الدموي" التي ينظمها الملجأ سنويًا لجمع التبرعات لدعم القطط البرية، التي تم إنقاذها من مواقف صعبة.

ومنذ إطلاق المبادرة قبل ثلاث سنوات، شهد الملجأ طلبات متنوعة لكتابة أسماء أشخاص حمل لهم المتبرعون مشاعر سلبية، مثل الأصدقاء والأزواج والزملاء وحتى الأبناء.

من ناحيته، أشار تيفاني لوبيز، مدير العمليات في الملجأ، إلى أن عيد الحب قد يثير ذكريات مؤلمة للبعض بسبب العلاقات السابقة، ويأمل أن تكون هذه الحملة وسيلة للمساعدة في التخفيف من الألم ودعم قضية إنسانية في الوقت ذاته.

أما إيان فورد، المدير التنفيذي المساعد للملجأ، فقال إنّ الهدف من الحملة لا يقتصر على تقديم علاج مميز للحيوانات، بل دعم مهمة الملجأ في توفير بيئة آمنة وطبيعية للحيوانات البرية المولودة في الأسر، والعمل على تحقيق رؤية عالمية تحمي الحيوانات من الاستغلال.

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