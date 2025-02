سعرها خيالي.. سيارة طائرة تحلق لأول مرة فوق الأرض (فيديو مذهل)

أثبتت شركة صناعة السيارات الأمريكية "أليف إيرونوتيكس"، أن السماء ليست هي الحدود للسيارات بعد نشر أول فيديو على الإطلاق لسيارة طائرة، وكأنها خرجت من فيلم خيال علمي.

وتبدأ الرحلة التجريبية الرائدة بشكل نموذجي مع مركبة الاختبار السوداء - والتي تعمل بالكهرباء بنسبة 100% - وهي تسير على طول طريق في كاليفورنيا، ثم، فجأة، ترتفع عموديًا وتحلق فوق سيارة أخرى، بحسب نيويورك بوست.

ويمكن قيادة السيارة التي تبلغ قيمتها 300 ألف دولار مثل أي سيارة عادية في الشوارع، ولكنها مزودة أيضًا بمراوح في غطاء المحرك وصندوق الأمتعة تسمح لها بالإقلاع في أي وقت، وأصدرت شركة صناعة السيارات الأمريكية أول مقطع فيديو للمركبة وهي تحلق في السماء، ويبدو أنه مأخوذ من فيلم خيال علمي.

وباستخدام الدفع الكهربائي الموزع، مع طبقة شبكية تغطي شفرات المروحة، تمكنت السيارة من التحليق فوق الأرض، واستخدمت الشركة نموذجًا أوليًا للتجربة كان عبارة عن نسخة خفيفة الوزن للغاية من Alef Model Zero.

وقال جيم دوخوفني، الرئيس التنفيذي لشركة أليف: "يمثل اختبار القيادة والطيران هذا دليلاً مهماً على التكنولوجيا في بيئة المدينة الحقيقية".

ومع انتشار مقطع فيديو للسيارة وهي تقلع وتمر فوق سيارة أخرى، تفاعل عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بسخرية، بينما تساءل آخرون عما إذا كانت هذه المغامرة مجدية تجاريا.

"مجنون. هكذا تخيلت بالضبط شكل السيارات الطائرة عندما كنت في الرابعة من عمري"، قال أحد المستخدمين، بينما أضاف آخر: "لا أستطيع إلا أن أتخيل كمية الطاقة المطلوبة لرفعها عن الأرض، سيتعين علي أن أكتشف ما تستخدمه لدفعها".

وعلق ثالث قائلا: "لست متأكدا ما إذا كان ركن السيارة بشكل موازي سيصبح أسهل أم كارثيا".

بالنسبة للعمليات التجارية، تأمل شركة أليف في إطلاق سيارة طائرة Alef Model A ذات مقعدين والتي سيكون مدى طيرانها 110 ميل ومدى قيادتها 200 ميل، ومن المتوقع أن تتمتع السيارة بقدرات طيران ذاتية أيضًا، وقالت الشركة إنها تلقت 3300 طلب مسبق حتى الآن.

وبحلول عام 2035، تأمل شركة أليف في الكشف عن نسخة محدثة تسمى أليف موديل زد، وهي عبارة عن سيارة سيدان طائرة تتسع لأربعة أشخاص ويمكنها الطيران لمسافة أقصاها 200 ميل مع مدى قيادة يبلغ 400 ميل.

⚡️The first ever electric car flight was made by the American company Alef Aeronautics👀

The video shows the Model A electric car driving along the road and then flying over another vehicle. The car is reportedly capable of driving 354 km and flying 177 km on a single charge.… pic.twitter.com/MrzHzzkwjK

