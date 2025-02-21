رحلة الموت.. أغرب وأخطر 7 طرق حول العالم (صور)

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كتبت- أسماء العمدة:

يوجد العديد من الطرق الخطرة والغريبة حول العالم، والتي تتطلب مهارة وشجاعة كبيرتين لعبورها، بعض هذه الطرق تمتد على ارتفاعات شاهقة، والبعض الآخر يمر عبر غابات كثيفة أو مناطق صحراوية نائية.

طريق يونغاس في بوليفيا

ووفقًا لموقع timesofindia، يُعرف هذا الطريق باسم "طريق الموت"، وذلك بسبب خطورته الشديدة وارتفاعه الشاهق، يمتد الطريق على طول منحدرات جبلية شديدة الانحدار، ولا توجد حواجز واقية على جانبيه.

طريق هانا في هاواي

يمتد هذا الطريق المتعرج على طول الساحل الشمالي الشرقي لجزيرة ماوي، ويتميز الطريق بمنعطفاته الحادة وضيقه، بالإضافة إلى تساقط الصخور والأشجار بشكل متكرر.

طريق كارنالي السريع في نيبال

يقع هذا الطريق في جبال الهيمالايا، ويعتبر من أخطر الطرق في العالم بسبب ارتفاعه الشاهق وضيقه الشديد.

طريق Guoliang في الصين

تم نحت هذا النفق في جبل Guoliang بواسطة 13 قرويًا محليًا، يبلغ طول النفق 1.2 كيلومتر، ويتميز بضيقه الشديد وعدم وجود إضاءة كافية.

طريق جيمس دالتون السريع في ألاسكا

يمتد هذا الطريق عبر مناطق صحراوية نائية، ويعتبر من أخطر الطرق في العالم بسبب الظروف الجوية القاسية والحيوانات البرية المفترسة.

طريق Zoji La في الهند

يقع هذا الطريق في ولاية جامو وكشمير، ويعتبر من أخطر الطرق في العالم بسبب ارتفاعه الشاهق وضيقه الشديد.

طريق Skippers Canyon في نيوزيلندا

يقع هذا الطريق في جزيرة الجنوب، ويعتبر من أخطر الطرق في العالم بسبب ضيقه الشديد وانحداره الشديد.

طريق Trans-Siberian في روسيا

يمتد هذا الطريق عبر روسيا بأكملها، ويعتبر من أطول الطرق في العالم. يتميز الطريق بظروفه الجوية القاسية وطوله الشديد.

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