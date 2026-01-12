تشهد كليات جامعة القاهرة الأهلية انتظامًا ملحوظًا في امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي، في إطار منظومة تنظيمية متكاملة تعكس التزام الجامعة بتطبيق أعلى معايير الجودة الأكاديمية والإدارية، بما يضمن حسن سير العملية الامتحانية في أجواء تتسم بالانضباط والشفافية.

وبحسب بيان صادر عن الجامعة، تلتزم لجان الامتحانات بمواعيد الدخول والخروج المحددة، مع التطبيق الكامل للقواعد واللوائح المنظمة، إلى جانب توفير بيئة امتحانية هادئة وآمنة تُمكّن الطلاب من أداء امتحاناتهم بسهولة ويسر. كما جرى تجهيز القاعات الامتحانية وفق المعايير المعتمدة، بما يحقق التباعد المناسب ويضمن راحة الطلاب.

ويأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة من قيادات الجامعة، للاطمئنان على انتظام الامتحانات، وتوافر سبل الدعم الأكاديمي والإداري، والتعامل الفوري مع أية ملاحظات قد تطرأ، بما يعكس التزام الجامعة بمبادئ الحوكمة وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأكدت جامعة القاهرة الأهلية أن انتظام سير الامتحانات بهذا المستوى من التنظيم والانضباط يأتي امتدادًا لرؤيتها الاستراتيجية الهادفة إلى تقديم تعليم جامعي متميز، والارتقاء بجودة المخرجات التعليمية، بما يتماشى مع المعايير الوطنية والدولية للجودة والاعتماد.

اقرأ أيضاً:

اليوم.. آخر موعد لتوثيق عقود سكن الحجاج وبدء إصدار التأشيرات عقب الانتهاء من الإجراءات

تقلبات جوية عنيفة.. الأرصاد: أمطار رعدية ورياح واضطراب بالملاحة خلال ساعات

70% من المحركات مستوردة.. شعبة الأجهزة الكهربائية تحذر من تداعيات ارتفاع أسعار النحاس عالميًا