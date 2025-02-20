حزر فزر.. ما السر وراء تسميت خان الخليلي بهذا الاسم؟

كتبت- أسماء العمدة:

خان الخليلي، هذا الاسم العريق الذي يحمل بين طياته تاريخا وحضارة عريقة، لفترة مهمة من تاريخ قاهرة قاهرة المعز لدين الله الفاطمي.

من هو الخليلي؟

قال الدكتور محمد أمين، خبير التراث الشعبي، إن أصل تسمية "خان الخليلي" يرجع إلى تاجر مصري كبير اسمه "خليل أغا" أو "خليل بن عبد الرحمن السركجي"، كان هذا التاجر شخصية مؤثرة في عصره، وقد أسس هذا الخان الضخم في القرن الثامن عشر الميلادي.

ماذا يعني "خان"؟

وأضاف "أمين" في تصريحات لـ"مصراوي" أنّ كلمة "خان" هي فارسية الأصل، وتعني القصر أو القلعة، وفي السياق التجاري، يشير إلى مكان مخصص للتجارة والتبادل، وهو ما كان عليه خان الخليلي في الأساس.

وتابع أن الخان كان عبارة عن مجمع تجاري ضخم يضم محلات متنوعة، فضلاً عن مساحات للراحة والإقامة للتجار والمسافرين.

لماذا سمّي الخان باسم الخليلي؟

وأشار إلى أن الخان سمّي باسم مؤسسه تكريماً له ولجهوده في إنشائه وتطويرها، فكان الخليلي شخصية بارزة في المجتمع المصري، وقد ساهم في إثراء الحياة الاقتصادية والثقافية في القاهرة.

وأردف أن خان الخليلي يعتبر من أهم المعالم التاريخية في القاهرة الفاطمية، وهو يجسد الحضارة المصرية الإسلامية بطريقة فريدة.

واختتم بالإشارة إلى أنّ خان الخليلي من أهم الوجهات السياحية في مصر، حيث يأتي إليه الزوار من جميع أنحاء العالم للاستمتاع بجمال العمارة الإسلامية.

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