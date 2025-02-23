الحقيقة الغائبة.. خبير إعلامي تكشف مفاجأة عن فيديوهات سقوط آية عادل

الحقيقة الغائبة.. خبير إعلامي تكشف مفاجأة عن فيديوهات سقوط آية عادل
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يقول خبراء الإعلام والأكاديميون إنّ الصورة تعادل ألف كلمة، فماذا عن مقطع الفيديو الذي يحتوي على مئات الصور الحية؟ نشرت هذه الصور في واقعة سقوط المصرية آية عادل من الطابق السابع لمسكنها في العاصمة الأردنية عمان، بطريقة مضللة، ما إلى أدى سيل من الكلمات والتحليلات على منصات التواصل الاجتماعي، تُصنف على أنها كاذبة لكونها تستند إلى صور غير حقيقية، حسبما أكدت الدكتورة منى عيد، خبير التحقق من الأخبار الزائفة.
فيديو مضلل عن سقوط آية عادل
وأوضحت "عيد" في تصريحات لـ"مصراوي" أنّ الفيديو المنتشر عن واقعة سقوط آية عادل التي كانت تقيم مع زوجها في الأردن، ليس أصليًا وكان منشورًا منذ 2024 لحادثة مختلفة في صنعاء، وجرى تداوله في ذلك الوقت عبر وسائل إعلام يمنية.
الفيديو الحقيقي لسقوط آية عادل
وأشارت إلى أنه هناك فيديو آخر منتشر عن واقعة سقوط آية عادل، من مبنى يطل على شارعين، وهو الأقرب إلى الحقيقة لأنه يتضمن بيانات كاميرا المراقبة التي توضح تاريخ تسجيله في 14 فبراير الجاري، عند الساعة 1:59 ظهرًا، وهو ما يتوافق مع موعد الحادث الذي أكدته جهات التحقيق الأردنية، ومبادرة "سوبر وومن" عبر صفحتها على فيسبوك.
اتهام كريم خالد بقتل آية عادل
وكان رواد منصات التواصل الاجتماعي تداولوا فيديوهات متعلقة بوفاة آية عادل في الأردن، التي أثارت جدلاً واسعًا بعد سقوطها من شرفة شقتها الواقعة في الطابق السابع بالعاصمة عمان، وكانت تعيش فيها رفقة زوجها الذي يعمل في المملكة الأردنية الهاشمية.
وفي تصريحات لوسائل إعلام أردنية، أشار زوج آية عادل إلى أن الحادث وقع جراء حادث مروع، في حين طالبت أسرة آية بفتح تحقيق رسمي في ملابسات الوفاة، مشددة على احتمال وجود شبهة جنائية.
من جانبه، نشر كريم حسن، زوج الشابة آية، عبر حسابه على فيسبوك منشورًا نعى فيه زوجته، مؤكدًا أنها توفيت جراء حادث مروع وكتب في منشوره: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله زوجتي وأم أولادي آية عادل صالح إثر حادث مروع"، قبل أن يغلق حسابه بعد ذلك بسبب الهجوم عليه من المتابعين واتهامه بالتورط في قتلها.
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