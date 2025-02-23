الحقيقة الغائبة.. خبير إعلامي تكشف مفاجأة عن فيديوهات سقوط آية عادل

يقول خبراء الإعلام والأكاديميون إنّ الصورة تعادل ألف كلمة، فماذا عن مقطع الفيديو الذي يحتوي على مئات الصور الحية؟ نشرت هذه الصور في واقعة سقوط المصرية آية عادل من الطابق السابع لمسكنها في العاصمة الأردنية عمان، بطريقة مضللة، ما إلى أدى سيل من الكلمات والتحليلات على منصات التواصل الاجتماعي، تُصنف على أنها كاذبة لكونها تستند إلى صور غير حقيقية، حسبما أكدت الدكتورة منى عيد، خبير التحقق من الأخبار الزائفة.

فيديو مضلل عن سقوط آية عادل

وأوضحت "عيد" في تصريحات لـ"مصراوي" أنّ الفيديو المنتشر عن واقعة سقوط آية عادل التي كانت تقيم مع زوجها في الأردن، ليس أصليًا وكان منشورًا منذ 2024 لحادثة مختلفة في صنعاء، وجرى تداوله في ذلك الوقت عبر وسائل إعلام يمنية.

الفيديو الحقيقي لسقوط آية عادل

وأشارت إلى أنه هناك فيديو آخر منتشر عن واقعة سقوط آية عادل، من مبنى يطل على شارعين، وهو الأقرب إلى الحقيقة لأنه يتضمن بيانات كاميرا المراقبة التي توضح تاريخ تسجيله في 14 فبراير الجاري، عند الساعة 1:59 ظهرًا، وهو ما يتوافق مع موعد الحادث الذي أكدته جهات التحقيق الأردنية، ومبادرة "سوبر وومن" عبر صفحتها على فيسبوك.

اتهام كريم خالد بقتل آية عادل

وكان رواد منصات التواصل الاجتماعي تداولوا فيديوهات متعلقة بوفاة آية عادل في الأردن، التي أثارت جدلاً واسعًا بعد سقوطها من شرفة شقتها الواقعة في الطابق السابع بالعاصمة عمان، وكانت تعيش فيها رفقة زوجها الذي يعمل في المملكة الأردنية الهاشمية.

وفي تصريحات لوسائل إعلام أردنية، أشار زوج آية عادل إلى أن الحادث وقع جراء حادث مروع، في حين طالبت أسرة آية بفتح تحقيق رسمي في ملابسات الوفاة، مشددة على احتمال وجود شبهة جنائية.

من جانبه، نشر كريم حسن، زوج الشابة آية، عبر حسابه على فيسبوك منشورًا نعى فيه زوجته، مؤكدًا أنها توفيت جراء حادث مروع وكتب في منشوره: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله زوجتي وأم أولادي آية عادل صالح إثر حادث مروع"، قبل أن يغلق حسابه بعد ذلك بسبب الهجوم عليه من المتابعين واتهامه بالتورط في قتلها.