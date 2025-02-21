مظهره الغريب أثار جدلا.. معلومات عن الحيوان النافق في بورسعيد

كتبت- أميرة حلمي:

أثار العثور على حيوان نافق في الشارع بمدينة بورفؤاد في بورسعيد، جدلًا بعد تداول صوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي بيان رسمي، أوضح رئيس مجلس مدينة بورفؤاد أالدكتور إسلام بهنساوي، إنه تفقد موقع البلاغ بعد رصد الحيوان، وتبين أنه من فصيلة "الإيجوانا"، بينما قامت الأجهزة التنفيذية بإزالته من الطريق بالتنسيق مع إدارات تحسين البيئة والنقل الميكانيكي، وذلك عقب تلقي مركز عمليات المدينة بلاغًا من المواطنين. للتفاصيل .. (مظهره مُرعب.. حيوان نافق يثير الجدل في بورسعيد)

ما هي الإيجوانا؟

الإيجوانا هي نوع من السحالي الكبيرة التي تعيش في المناطق الاستوائية في أمريكا الوسطى والجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي.

تتميز بجلدها الحرشفي وألوانها المتنوعة التي تتراوح بين الأخضر والبني. تعيش الإيجوانا في البيئات الرطبة مثل الغابات المطيرة، وتقضي معظم وقتها على الأشجار. تتغذى بشكل أساسي على النباتات، ولكن بعض الأنواع قد تتناول الحشرات واللافقاريات الصغيرة.

وفقًا لـ “ناشيونال جيوجرافيك”، يمكن أن يصل طول الإيجوانا إلى ما بين 1.5 و2 متر، بما في ذلك الذيل. وتعتبر من الحيوانات الأليفة الشائعة في بعض الدول، إلا أن رعايتها تتطلب معرفة واهتمامًا خاصًا نظرًا لاحتياجاتها البيئية والغذائية المحددة.

كيف وصلت الإيجوانا إلى بورسعيد؟

يبقى السؤال حول كيفية وصول هذا الحيوان إلى مدينة بورفؤاد. من المحتمل أن يكون قد هرب من أحد المنازل حيث يُحتفظ به كحيوان أليف، أو ربما تم إطلاقه في البيئة المحلية.

الإيجوانا ليست من الحيوانات المحلية في مصر، وبالتالي فإن وجودها في المنطقة يعد غير طبيعي.

وعادة يحذر الخبراء من إطلاق الحيوانات غير المحلية في البيئات الجديدة، حيث يمكن أن تؤثر سلبًا على النظام البيئي المحلي وتسبب اضطرابات بيئية. كما أن هذه الحيوانات قد لا تستطيع التكيف مع الظروف المناخية والغذائية الجديدة، مما يؤدي إلى نفوقها.

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