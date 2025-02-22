لسبب غير متوقع.. دولة تعلن عن جائزة مالية لمن يصطاد البعوض

كتبت- شيماء مرسي

أعلنت قرية أديشن هيلز في الفلبين عن مكافأة مالية لمن يتمكن من اصطياد البعوض حيا أو ميتا، وجاءت هذه الحملة بسبب تفشي كبير لحمى الضنك في المنطقة.

وبعد وفاة طالبان يسعى كارليتو سيرنال رئيس قرية بارانجاي أديشن هيلز بمانيلا من خلال هذه التجربة إلى مكافحة المشكلة، وفقا لموقع "euronews".

ما هي حمى الضنك؟

هي عدوى فيروسية تنتقل عن طريق لدغات البعوض، وقد لا تظهر أعراض على بعض المصابين، بينما يعاني آخرون من أعراض خفيفة، ومع ذلك، يمكن أن تتطور حمى الضنك إلى حالات خطيرة، وقد تؤدي إلى الوفاة في بعض الأحيان، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

أين تنتشر؟

تنتشر حمى الضنك بشكل رئيسي في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية حول العالم، وخاصة في المدن والمناطق السكنية المكتظة.

وعند إطلاق حملة مكافحة البعوض، حضر حوالي اثني عشر شخصا إلى مكتب القرية لتسجيل أسمائهم كصيادين للبعوض.

وسلم ميجيل لاباغ عامل النظافة البالغ من العمر 64 عاما، إناء يحتوي على 45 يرقة بعوض داكنة تتلوى في قليل من الماء، وحصل مقابل ذلك على مكافأة قدرها 15 سنتا.

وأثارت المكافأة جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها البعض غير مناسبة، خاصة بالنظر إلى الظروف المعيشية الصعبة لسكان المنطقة.

تغير المناخ هو السبب وراء تفشي حمى الضنك

أدى موسم الأمطار إلى تفاقم أزمة حمى الضنك في الفلبين، حيث سجلت البلاد ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات، وصل إلى 28,234 حالة حتى الأول من فبراير.

اقرأ أيضا:

هيموجلوبين طبيعي.. 6 فواكه مفيدة لمرضى الأنيميا

كيف تساعد القرفة في إنقاص الوزن بعد الحلويات؟.. مفاجأة

احذر شحن هاتفك تحت الوسادة.. خطر قد يؤدي إلى كارثة

وصلة ردح.. خناقة ستات تتسبب في هبوط اضطراري لطائرة

شركة طيران كورية تمنع شواحن الهواتف على الطائرات.. لهذا السبب