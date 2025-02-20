“طقوس ساحرة”.. كيف احتفل الفراعنة بالزفاف؟

كتبت- أسماء العمدة:

يُعد الزواج رباطًا مقدسًا يجمع بين شخصين، وهو ليس مجرد علاقة عاطفية، بل مؤسسة اجتماعية وثقافية. وفي الحضارات القديمة، مثل الحضارة المصرية، حظي الزواج بأهمية بالغة، حيث ارتبط بطقوس وعادات خاصة تعكس معتقدات المصريين القدماء وتصوراتهم عن الحياة والآخرة.

في هذا التقرير، نستعرض بالتفصيل عادات وتقاليد الزواج في مصر القديمة، كما وصفها د. أحمد عامر، الخبير الأثري والمتخصص في علم الآثار.

عادات وتقاليد الزواج في مصر القديمة

أوضح د. أحمد عامر أن المصريين القدماء اتبعوا العديد من قواعد وعادات الزواج التي جسدت معتقداتهم، حيث عرفوا طقوسًا مميزة للزفاف وحافظوا على التقاليد الاجتماعية المتوارثة عبر الأجيال.

طقوس تجهيز العروس

كانت طقوس تجهيز العروس جزءًا أساسيًا من التقاليد الاجتماعية، وتهدف إلى توطيد العلاقة بين العروسين وضمان نجاح الزواج. خضعت العروس لتحضيرات جسدية دقيقة، مثل تنظيف البشرة وتجميلها باستخدام الزيوت العطرية والأعشاب الطبيعية. كما اعتنت بجمالها ونضارة بشرتها عبر مستحضرات تجميلية طبيعية، مثل الكحل والحناء، التي كانت رمزًا للأناقة في مصر القديمة.

ملابس العروس

تميزت ملابس العروس بالألوان الزاهية والتطريزات الفاخرة، حيث ارتدت فستانًا طويلًا مزينًا بالذهب والأحجار الكريمة، إلى جانب المجوهرات الثمينة مثل الأساور والخواتم والقلائد، التي عكست أناقتها وثراء عائلتها.

مراسم الاحتفال

شهدت احتفالات الزفاف أجواءً مبهجة من الرقص والغناء، إلى جانب تقديم الأطعمة الشهية والقيام بالعديد من الطقوس التي جسدت مشاعر الفرح والبهجة بهذه المناسبة المميزة.

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