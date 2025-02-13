بعد تصريح عمرو أديب المثير للجدل| 3 إعلاميين الأعلى أجراً.. هل هو منهم؟

كتبت- أميرة حلمي:

في تصريح أثار جدلاً واسعًا خلال مشاركته في قمة الحكومات بمدينة دبي، صرح الإعلامي عمرو أديب قائلاً: “أنا أتقاضى 2.5 مليون دولار في السنة، ومش بقولها فخرًا، مهنة الإعلامي في الوطن العربي ليست سهلة.”

يأتي هذا التصريح في ظل تنافس شديد على المراكز العليا في صناعة الإعلام عالميًا، حيث يُعتبر عمرو أديب أغلى مذيع عربي حتى الآن.. ولكن ماذا عن تصنيفه عالمياً؟

وفقًا لتقرير مجلة Forbes لعام 2020، تتصدر الإعلامية أوبرا وينفري قائمة أغنى الإعلاميين في العالم، إذ تُقدّر أرباحها السنوية بمئات الملايين من الدولارات.

تعتمد في دخلها على مجموعة متنوعة من المصادر مثل مشاريعها الإعلامية، استثماراتها، وشراكاتها الإعلانية. وفقًا لتقارير سابقة من مجلة Forbes، كانت تقديرات أرباحها السنوية تتراوح بين 40 إلى 50 مليون دولار، لكن هذه التقديرات تختلف من عام لآخر ولا يوجد رقم ثابت نظراً لتنوع مصادر دخلها وتغيرها المستمر.

لم تقتصر القائمة على أوبرا فقط، إذ برزت أسماء مثل إلين ديجينيرس، التي سجلت تقارير عن أرباح تصل إلى حوالي 84 مليون دولار في بعض السنوات، بالإضافة إلى شخصيات أخرى.

وفقًا لتقرير مجلة Forbes لعام 2020، يُقدَّر راتب الإعلامي جيمي فالون بنحو 16 مليون دولار سنويًا. أما بالنسبة لـ ريان سيكريست، فتشير تقارير موثقة مثل تلك الصادرة عن Celebrity Net Worth إلى أن أرباحه السنوية تُقدَّر بحوالي 45 مليون دولار.

ومن جهة أخرى، ومع التوسع السريع لمنصات البث الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي، ظهرت وجوه جديدة استطاعت استثمار شعبيتها الرقمية لتحقيق مكاسب مالية ضخمة.

وأشار تقرير مجلة Variety لعام 2021 إلى أن الإعلاميين الرقميين أصبحوا منافسين حقيقيين للنماذج التقليدية في صناعة الإعلام، حيث تمكنوا من تحويل قاعدة جماهيرية كبيرة إلى مصدر دخل متجدد

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