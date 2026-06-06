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اليوم.. إعادة محاكمة 4 متهمين في خلية داعش سوهاج

كتب : صابر المحلاوي

02:00 ص 06/06/2026

محاكمة تعبيرية

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تنظر المحكمة، اليوم، إعادة محاكمة 4 متهمين في القضية رقم 48 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة، برئاسة المستشار حمادة الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة.

تفاصيل إعادة محاكمة خلية داعش سوهاج

كشفت أوراق القضية أن المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والانضمام لأفكار تنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف أمر الإحالة أن باقي المتهمين انضموا للجماعة مع علمهم بأغراضها، فيما وُجهت اتهامات لعدد منهم بتمويل الإرهاب عبر توفير الأموال والمقرات والمعلومات اللازمة للنشاط.

كما تضمنت التحقيقات رصد منشآت حيوية بينها أقسام شرطة وكنائس ومطار سوهاج الدولي، مع التخطيط لاستهدافها بعبوات مفرقعة، إلى جانب تدريب بعض المتهمين على تصنيع مواد متفجرة.

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الجماعت الإرهابية محاكمة المتهمين الانضمام للارهاب

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