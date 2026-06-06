يُعد البطيخ من أكثر الفواكه الصيفية انتشارًا، لما يتميز به من طعم منعش وغني بالماء تناوله يوميًا خلال فصل الصيف قد ينعكس على الجسم بعدة فوائد صحية، لكنه في الوقت نفسه يحتاج إلى اعتدال حتى لا يتحول إلى مصدر للسكر الزائد.



ترطيب الجسم ومقاومة الجفاف

البطيخ يحتوي على نسبة عالية من الماء قد تصل إلى حوالي 90%، ما يجعله خيارًا ممتازًا للحفاظ على ترطيب الجسم في درجات الحرارة المرتفعة وتقليل خطر الجفاف، بحسب "healthline".



دعم صحة القلب والدورة الدموية

يحتوي البطيخ على مادة السترولين التي قد تساعد في تحسين تدفق الدم ودعم صحة الأوعية الدموية، مما ينعكس إيجابًا على صحة القلب بشكل عام.

تحسين عملية الهضم

الألياف الموجودة في البطيخ تساهم في تحسين حركة الأمعاء ودعم صحة الجهاز الهضمي، خاصة عند تناوله ضمن نظام غذائي متوازن.

تعزيز صحة البشرة

يحتوي البطيخ على مضادات أكسدة مثل الليكوبين وفيتامين C، والتي تساعد في حماية البشرة من آثار الشمس وتحسين نضارتها خلال الصيف.



ضرورة الاعتدال في تناوله

رغم فوائده، فإن الإفراط في تناول البطيخ قد يرفع من استهلاك السكر الطبيعي، ما قد يؤثر على مستويات السكر في الدم لدى بعض الأشخاص، خاصة مرضى السكري.

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