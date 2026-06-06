تنظر محكمة جنايات القاهرة، محاكمة المتهمين في قضية مقتل طالب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا أمام مقر الجامعة بمنطقة النزهة، في واقعة مأساوية اندلعت إثر مشاجرة بسبب خلافات مرتبطة بفتاة.

تفاصيل مقتل طالب أمام الأكاديمية العربية بالنزهة

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة النزهة بلاغًا من إحدى المستشفيات يفيد بوصول طالب مصاب بجرح طعني في الصدر، قبل أن يفارق الحياة متأثرًا بإصابته، وبالانتقال والفحص تبين أن وراء الحادث أحد زملائه في الدراسة.

كشفت التحريات أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه والمتهم أمام الجامعة، تطورت إلى اعتداء باستخدام سلاح أبيض، بسبب خلافات حول علاقة صداقة بإحدى الفتيات، ما أسفر عن إصابة الطالب إصابة قاتلة.

وأظهرت كاميرات المراقبة قيام المتهم بتوجيه ثلاث طعنات نافذة للمجني عليه، بينما ساعده أحد أصدقائه في الهرب من موقع الحادث، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين لاحقًا.

تم التحفظ على التسجيلات، ونقل الجثمان إلى المشرحة، وتحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات وأحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية.





