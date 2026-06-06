بدأ الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة أداء امتحان مادتي الجبر والإحصاء، ضمن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2026، وسط إجراءات تنظيمية وتأمينية مشددة داخل اللجان الامتحانية.

وتتابع مديرية التربية والتعليم بالجيزة سير الامتحانات من خلال غرف العمليات المركزية والفرعية، للتأكد من انتظام العمل داخل اللجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في هدوء واستقرار.

وكان طلاب الشهادة الإعدادية قد أدوا الخميس الماضي امتحان مادة اللغة العربية والخط في أول أيام الامتحانات، وسط متابعة ميدانية مكثفة من قيادات التعليم بالمحافظة لرصد أي معوقات والتعامل معها بشكل فوري.

وأكدت المديرية استمرار تطبيق الإجراءات المنظمة للعملية الامتحانية، بما يضمن تحقيق الانضباط وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مع التشديد على الالتزام بالتعليمات داخل اللجان للحفاظ على سير الامتحانات بصورة منتظمة.