إعلان

بدء امتحان مادة الجبر والإحصاء لطلاب الشهادة الإعدادية 2026 بالجيزة

كتب : أحمد الجندي

09:00 ص 06/06/2026

امتحانات الشهادة الإعدادية - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بدأ الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة أداء امتحان مادتي الجبر والإحصاء، ضمن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2026، وسط إجراءات تنظيمية وتأمينية مشددة داخل اللجان الامتحانية.

وتتابع مديرية التربية والتعليم بالجيزة سير الامتحانات من خلال غرف العمليات المركزية والفرعية، للتأكد من انتظام العمل داخل اللجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في هدوء واستقرار.

وكان طلاب الشهادة الإعدادية قد أدوا الخميس الماضي امتحان مادة اللغة العربية والخط في أول أيام الامتحانات، وسط متابعة ميدانية مكثفة من قيادات التعليم بالمحافظة لرصد أي معوقات والتعامل معها بشكل فوري.

وأكدت المديرية استمرار تطبيق الإجراءات المنظمة للعملية الامتحانية، بما يضمن تحقيق الانضباط وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مع التشديد على الالتزام بالتعليمات داخل اللجان للحفاظ على سير الامتحانات بصورة منتظمة.

هذا المحتوى من

DW-world

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الشهادة الإعدادية تعليم الجيزة الجبر والإحصاء

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

الحرس الثوري الإيراني: قصفنا قاعدة علي السالم بالكويت والأسطول الخامس بالبحرين
شئون عربية و دولية

الحرس الثوري الإيراني: قصفنا قاعدة علي السالم بالكويت والأسطول الخامس بالبحرين
حدث في الفن|عمرو دياب يشعل حفل ابنة شقيق عماد زيادة ووفاة ابنة عصام صاصا
زووم

حدث في الفن|عمرو دياب يشعل حفل ابنة شقيق عماد زيادة ووفاة ابنة عصام صاصا
إبراهيم حسن يتحدث عن مباراة مصر والبرازيل الودية قبل كأس العالم 2026
رياضة محلية

إبراهيم حسن يتحدث عن مباراة مصر والبرازيل الودية قبل كأس العالم 2026
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 6-6: حب لهذا البرج.. نجاح وأموال لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 6-6: حب لهذا البرج.. نجاح وأموال لهؤلاء
بدء امتحان مادة الجبر والإحصاء لطلاب الشهادة الإعدادية 2026 بالجيزة
مدارس

بدء امتحان مادة الجبر والإحصاء لطلاب الشهادة الإعدادية 2026 بالجيزة

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان