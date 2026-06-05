نجحت الفتاة الألمانية من أصول مهاجرة بشرى سيد (27 عاما) في الوصول إلى نهائيات مسابقة ملكة جمال ألمانيا، لتصبح من أوائل المحجبات اللواتي يحققن هذا الإنجاز في تاريخ المسابقة، التي ارتبطت طويلا بصورة نمطية محددة للجمال.



من هي المتسابقة المحجبة التي وصلت إلى نهائيات ملكة جمال ألمانيا؟

تنحدر بشرى من برلين، وتعمل صانعة محتوى ومؤسسة شركة ناشئة في مجال أزياء المحجبات، وتؤكد أن مشاركتها كانت محاولة لإعادة تعريف صورة المرأة المحجبة في الفضاء العام الألماني، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقالت بشرى في مقابلة صحفية إن وصولها إلى هذه المرحلة جاء في سياق اجتماعي وسياسي حساس في ألمانيا، مع تصاعد خطاب اليمين المتطرف، معتبرة أن ظهورها على هذه المنصة يحمل رسالة تتجاوز حدود المنافسة الجمالية.

وتحولت مشاركتها إلى جدل سياسي وإعلامي واسع، بعدما انتقدتها النائبة الألمانية بياتريكس فون شتورخ عن حزب "البديل من أجل ألمانيا"، معتبرة أن وجود محجبة في نهائيات المسابقة "يعكس حالة من العبث السياسي والاجتماعي".

غير أن رد بشرى جاء مختلفا، إذ اختارت عدم الدخول في مواجهة مباشرة، مكتفية بالتأكيد على أن هذا الجدل ساهم في توسيع دائرة النقاش حول التمثيل والهوية في المجتمع الألماني، ومنحها مساحة أكبر لإيصال رسالتها.

انتقادات لمتسابقة في مسابقة ملكة جمال ألمانيا

ولم تتوقف تداعيات الانتقادات عند الساحة السياسية، إذ لاقت بشرى تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي بعد نشرها مقطع فيديو ساخر ردت فيه على الهجوم، ما حصد ملايين المشاهدات وموجة تضامن حتى من خارج الدوائر المسلمة.

وتعود جذور تجربتها مع التمييز، بحسب روايتها، إلى موقف في طفولتها حين تعرضت والدتها المحجبة لتعليقات مسيئة داخل أحد المتاجر، وهو ما شكل نقطة تحول في وعيها تجاه قضايا العنصرية والهوية.

وتؤكد بشرى أنها اختارت مواجهة الكراهية باستخدام الكوميديا والفكاهة بدلا من التصعيد، معتبرة أن المحتوى الساخر ساعدها في الوصول إلى جمهور أوسع وكسر الصور النمطية عن المرأة المسلمة في أوروبا.

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