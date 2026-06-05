إعلان

متسابقة محجبة وصلت إلى نهائيات ملكة جمال ألمانيا.. من هي بشرى سيد؟

كتب : أحمد الضبع

11:23 م 05/06/2026

بشرى سيد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نجحت الفتاة الألمانية من أصول مهاجرة بشرى سيد (27 عاما) في الوصول إلى نهائيات مسابقة ملكة جمال ألمانيا، لتصبح من أوائل المحجبات اللواتي يحققن هذا الإنجاز في تاريخ المسابقة، التي ارتبطت طويلا بصورة نمطية محددة للجمال.


من هي المتسابقة المحجبة التي وصلت إلى نهائيات ملكة جمال ألمانيا؟

تنحدر بشرى من برلين، وتعمل صانعة محتوى ومؤسسة شركة ناشئة في مجال أزياء المحجبات، وتؤكد أن مشاركتها كانت محاولة لإعادة تعريف صورة المرأة المحجبة في الفضاء العام الألماني، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقالت بشرى في مقابلة صحفية إن وصولها إلى هذه المرحلة جاء في سياق اجتماعي وسياسي حساس في ألمانيا، مع تصاعد خطاب اليمين المتطرف، معتبرة أن ظهورها على هذه المنصة يحمل رسالة تتجاوز حدود المنافسة الجمالية.

وتحولت مشاركتها إلى جدل سياسي وإعلامي واسع، بعدما انتقدتها النائبة الألمانية بياتريكس فون شتورخ عن حزب "البديل من أجل ألمانيا"، معتبرة أن وجود محجبة في نهائيات المسابقة "يعكس حالة من العبث السياسي والاجتماعي".

غير أن رد بشرى جاء مختلفا، إذ اختارت عدم الدخول في مواجهة مباشرة، مكتفية بالتأكيد على أن هذا الجدل ساهم في توسيع دائرة النقاش حول التمثيل والهوية في المجتمع الألماني، ومنحها مساحة أكبر لإيصال رسالتها.

انتقادات لمتسابقة في مسابقة ملكة جمال ألمانيا

ولم تتوقف تداعيات الانتقادات عند الساحة السياسية، إذ لاقت بشرى تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي بعد نشرها مقطع فيديو ساخر ردت فيه على الهجوم، ما حصد ملايين المشاهدات وموجة تضامن حتى من خارج الدوائر المسلمة.

وتعود جذور تجربتها مع التمييز، بحسب روايتها، إلى موقف في طفولتها حين تعرضت والدتها المحجبة لتعليقات مسيئة داخل أحد المتاجر، وهو ما شكل نقطة تحول في وعيها تجاه قضايا العنصرية والهوية.

وتؤكد بشرى أنها اختارت مواجهة الكراهية باستخدام الكوميديا والفكاهة بدلا من التصعيد، معتبرة أن المحتوى الساخر ساعدها في الوصول إلى جمهور أوسع وكسر الصور النمطية عن المرأة المسلمة في أوروبا.

اقرأ أيضا:

بعد تتويجها.. معلومات وصور عن الفائزة بلقب ملكة جمال العالم بـ لاوس 2026

اعرف برجك من تاريخ ميلادك

بشرى سيد ملكة جمال ألمانيا

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

منذ وقفة عيد الأضحى.. انتشال 11 غريقًا من نهر النيل بالقناطر الخيرية (صور)
أخبار المحافظات

منذ وقفة عيد الأضحى.. انتشال 11 غريقًا من نهر النيل بالقناطر الخيرية (صور)
3 أشهر لحسم المصير.. تفاصيل اجتماع "الجيزة" غدًا بشأن سكان عقاري كفر طهرمس
أخبار مصر

3 أشهر لحسم المصير.. تفاصيل اجتماع "الجيزة" غدًا بشأن سكان عقاري كفر طهرمس
أنشيلوتي يتحدث عن مباراة مصر والبرازيل الودية.. ويكشف موقف نيمار من المشاركة
رياضة محلية

أنشيلوتي يتحدث عن مباراة مصر والبرازيل الودية.. ويكشف موقف نيمار من المشاركة
لم أرَ صبري نخنوخ في حياتي.. هشام الإمام: تشابه أسماء جعلني ضحية في القضية
أخبار مصر

لم أرَ صبري نخنوخ في حياتي.. هشام الإمام: تشابه أسماء جعلني ضحية في القضية
هبط 85 جنيها.. سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

هبط 85 جنيها.. سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

وزيرة التنمية تعنف رئيس مدينة رأس غارب لضعف المتابعة.. وتحيل مسؤولين للتحقيق
30 ساعة من النيران على متن "جيرالد آر فورد".. طاقم الحاملة يفند الرواية الأمريكية: ظننا أننا سنفقد السفينة
3 أشهر لحسم المصير.. تفاصيل اجتماع "الجيزة" غدًا بشأن سكان عقاري كفر طهرمس