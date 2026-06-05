وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بسرعة إنهاء إجراءات فسخ التعاقد مع الشركة المنفذة لأعمال النظافة بمدينتي رأس غارب وسفاجا بمحافظة البحر الأحمر، بسبب تدني مستوى النظافة وسوء الأداء، وذلك خلال الزيارة الميدانية التي تجريها اليوم إلى مدينة رأس غارب، يرافقها الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر.

فسخ التعاقد مع شركة النظافة بمدينتي رأس غارب وسفاجا بالبحر الأحمر

كما أكدت الدكتورة منال عوض أهمية الإسراع في طرح كراسة شروط للتعاقد مع شركة جديدة متخصصة في مجال النظافة، وفق أعلى المعايير الفنية والبيئية، لتولي أعمال المنظومة في مدينتي رأس غارب وسفاجا، بما يسهم في تقديم خدمة أفضل لمنظومة إدارة المخلفات.

وخلال جولتها بمدينة رأس غارب، وجهت الوزيرة بإحالة المسؤولين عن ملف النظافة بمجلس المدينة إلى التحقيق، لعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذا الملف الحيوي الذي يمس حياة المواطنين بصورة يومية.

كما عنفت رئيس مجلس مدينة رأس غارب بسبب تدني مستوى منظومة النظافة بالمدينة، وتلقي العديد من الشكاوى من المواطنين، فضلًا عن تراكم القمامة في عدد من المناطق.

وطالبت وزيرة التنمية المحلية والبيئة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بضرورة المتابعة الدورية لمستوى النظافة، والاستعانة بعمالة إضافية للحفاظ على مستوى النظافة العامة بالمدينتين، لحين التعاقد مع شركة متخصصة تعمل وفق أعلى المعايير الفنية والبيئية.

وشددت الدكتورة منال عوض على استمرار المتابعة الميدانية لمنظومة النظافة، لضمان كفاءة التشغيل وتحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات المنفذة، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.