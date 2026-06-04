كشفت مجلة Time الأمريكية عن قائمتها لأعظم 100 وجهة في العالم لعام 2026، والتي ضمت مجموعة من المتاحف والفنادق والمشروعات السياحية الجديدة والمعالم المعمارية المبهرة حول العالم، من بينها المتحف المصري الكبير في الجيزة وأعلى جسر على وجه الأرض في الصين.

أبرز الوجهات السياحية في العالم

وجاء جسر "هواجينج جراند كانيون" في جنوب شرق الصين ضمن أبرز الوجهات بالقائمة، بعدما أصبح أعلى جسر في العالم بارتفاع يصل إلى نحو 2050 قدما فوق نهر بيبان، عقب افتتاحه رسميا في سبتمبر 2025.

ويسهم الجسر في تسهيل حركة النقل فقط، واختصار زمن عبور الوادي من ساعتين إلى دقيقتين، كما تحول تحول أيضا إلى مقصد سياحي يضم ممشى زجاجيا ومقهى بانوراميا ومنطقة للقفز بالحبال.

المتحف المصري الكبير ضمن أفضل الوجهات السياحية في العالم

كما ضمت القائمة المتحف المصري الكبير في الجيزة، الذي وصفته المجلة بأنه أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، بعد سنوات طويلة من الإنشاء تجاوزت عقدين كاملين، وبتكلفة تخطت مليار دولار.

وافتتح المتحف المصري الكبير رسميا في نوفمبر 2025، ليضم آلاف القطع الأثرية المرتبطة بالحضارة المصرية القديمة، في خطوة اعتبرتها المجلة نقلة كبرى في عالم علم المصريات.

وشملت قائمة "تايم" عددا من الوجهات والمشروعات العالمية الجديدة، من بينها:

متحف زايد الوطني في أبوظبي

مشروع "ريف لاين" في ميامي

مدينة "يونيفرسال إيبك يونيفرس" الترفيهية في أورلاندو

منتجع جميرا مرسى العرب في دبي

منتجع "سيكس سينسز لامو" في المالديف

السفينة السياحية MSC World America

وفي آسيا، سلط التقرير الضوء على عدد من الوجهات المميزة، من بينها معبد "هايدونج يونج جونجسا" في مدينة بوسان الكورية الجنوبية، الذي بات من أبرز المعالم السياحية في البلاد بفضل موقعه المطل على البحر وتاريخه العريق.

كما أشار التقرير إلى جزر "جييو" في اليابان، التي ترتبط ببعضها عبر طريق طويل ومسارات مخصصة للدراجات، ما يجعلها وجهة مثالية لعشاق التنقل بين الجزر والطبيعة.

وفي لاوس، لفتت المجلة إلى العاصمة فينتيان، التي احتفلت بمرور 50 عاما على كونها عاصمة جمهورية لاو الشعبية، مشيدة بأجوائها الهادئة وأسواق الطعام الشعبي والمشهد الموسيقي المستقل.

أما في أفريقيا، فتناول التقرير مشروعا لتوثيق "وادي الصدع العظيم"، الذي يمتد لمسافة 3 آلاف ميل عبر شرق أفريقيا، إضافة إلى جهود المتحف الوطني للعبودية في أنجولا لحفظ أرشيفات تاريخية تساعد أحفاد المستعبدين على تتبع جذورهم العائلية.

كما ناقش التقرير التحديات التي تواجه قطاع الطيران الأفريقي، خاصة ضعف الربط الجوي والبنية التحتية، رغم ما تمتلكه القارة من فرص سياحية ضخمة قد تدر مليارات الدولارات حال تطوير المجال الجوي الأفريقي.

وفي الصين، استعرض التقرير مطعما تجريبيا يعتمد بالكامل على الروبوتات في إعداد الطعام، حيث تقوم الآلات بتقطيع وطهي أكثر من 100 نوع من الأطباق خلال دقائق معدودة دون تدخل بشري داخل المطبخ.

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