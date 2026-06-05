في مشهد يبدو أقرب إلى الخيال، تحولت بعض الحيوانات الأليفة حول العالم إلى أصحاب ثروات طائلة، بعد أن قرر مالكوها الأثرياء تسجيل ممتلكاتهم بأسمائها، لتعيش هذه الكائنات حياة مترفة تفوق في تفاصيلها ما يحلم به كثير من البشر.

كيف أصبحت الحيوانات ضمن قائمة الأثرياء؟

ووفقا لـ thetimes، فإن ظاهرة توريث الثروات للحيوانات ليست مجرد حالات فردية، بل أصبحت واقعا قانونيا في بعض الدول، حيث يتم إنشاء صناديق ائتمانية خاصة تدار بواسطة محامين لضمان توفير الرعاية الكاملة لهذه الحيوانات بعد وفاة أصحابها.

قصص لافتة لثروات الحيوانات

في بريطانيا، تصدر الكلب "تينكر" العناوين بعدما ورث عقارا في لندن وصندوقا ائتمانيا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني من مالكته "مارغريت لين"، إلا أن هذه الثروة جلبت له متاعب، بعدما تلقى تهديدات بالقتل، ما اضطر القائمين عليه إلى نقله إلى مكان آمن.

وفي الولايات المتحدة، كانت الكلبة "تروبل" محور معركة قضائية شهيرة، بعد أن تركت لها مالكتها "ليونا هيلمسلي" 12 مليون دولار، قبل أن تخفض المحكمة المبلغ إلى مليوني دولار لضمان رعايتها.

أما الكلب "غونتر الرابع"، فيعد الأثرى على الإطلاق، إذ تقدر ثروته بمئات الملايين من الدولارات، ويمتلك عقارات فاخرة في ميامي وجزر البهاما، إلى جانب نظام حياة فاخر يشمل طعاما من الكافيار والكمأ.

قطط من الشارع إلى الملايين

ولم تقتصر الظاهرة على الكلاب، إذ تحولت حياة القط "توماسو" من التشرد في شوارع روما إلى امتلاك ثروة تقدر بـ13 مليون دولار، إلى جانب عقارات متعددة في إيطاليا، بعد أن تبنته سيدة ثرية وقررت توريثه كامل ممتلكاتها.

كما يحمل القط "بلاكي" لقب أغنى قط في العالم، بعدما ورث ملايين الجنيهات الإسترلينية من مالكه، وفق ما سجلته موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

ثروات غير متوقعة

المفاجأة أن هذه الظاهرة لم تقتصر على الحيوانات الأليفة التقليدية، إذ ورثت الدجاجة "جيجو" نحو 10 ملايين دولار، بينما تعيش القردة "كالو" حياة استثنائية بعد أن حصلت على ثروة تقدر بنحو 90 مليون دولار، إلى جانب مزارع وقصور.

كيف تدار هذه ثروات الحيوانات؟

تعتمد هذه الحالات على أطر قانونية دقيقة، حيث تخصص الأموال ضمن صناديق ائتمانية يشرف عليها أوصياء، يلتزمون بتنفيذ وصايا المالكين، بما يضمن توفير الغذاء والرعاية الصحية والسكن المناسب للحيوانات، دون أن تمتلك هذه الكائنات القدرة القانونية المباشرة على إدارة الأموال.

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