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لن تصدق عينيك.. 4 مبانٍ حول العالم تكسر قواعد الهندسة

كتب : محمود عبده

09:00 م 05/06/2026
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    المنزل المقلوب في بولندا
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    مكتبة كنساس العملاقة
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    مبنى السلة في أمريكا2
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    مبنى السلة في أمريكا
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    مبنى السلة 1في أمريكا

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لم تعد المعالم السياحية تقتصر على الآثار التاريخية فقط، فهناك مبان حديثة نجحت في جذب الأنظار عالميا بفضل تصميماتها الغريبة والمبتكرة، التي تحولت إلى وجهات سياحية قائمة بذاتها.

وبحسب صحيفة ديلي ميل، تنتشر حول العالم مجموعة من المباني ذات التصميمات غير التقليدية، التي تجمع بين الإبداع المعماري والخيال، لتصبح أيقونات تجذب الزوار من مختلف الدول.

كيف يبدو مبنى "الباركود" في روسيا؟

يعد مبنى "الباركود" من أغرب المراكز التجارية في العالم، حيث صمم على هيئة شفرة كودية ضخمة، ما جعله واحدا من أبرز المعالم المعمارية في روسيا وأكثرها جذبا للأنظار.

لماذا يشتهر مبنى "السلة" في أمريكا؟

في ولاية أوهايو الأمريكية، يوجد مبنى فريد صمم على شكل سلة عملاقة، وكان مقرا لشركة "لونجابيرجر"، ويعد أكبر "باسكت" في العالم، ما جعله تحفة معمارية مميزة.

ما سر مكتبة كنساس العملاقة؟

تبدو مكتبة كنساس وكأنها رف ضخم يضم أشهر الكتب العالمية، وهو تصميم جعلها من أبرز الوجهات لمحبي القراءة، حيث تمزج بين الثقافة والفن المعماري بطريقة مدهشة.

لماذا يعرف "المنزل المقلوب" في بولندا؟

يعد هذا المنزل واحدا من أكثر المعالم غرابة، إذ صمم بشكل مقلوب بالكامل، ما يمنح الزوار تجربة بصرية غير مألوفة، ويجعله من أشهر المزارات السياحية في بولندا.

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