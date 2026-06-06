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"الجنايات" تستكمل محاكمة متهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي

كتب : صابر المحلاوي

04:00 ص 06/06/2026

عناصر داعش

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تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم، محاكمة متهم بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، في القضية رقم 66158 لسنة 2024 الهرم، على خلفية اتهامات تتعلق بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويل أنشطتها.

تفاصيل محاكمة متهم الانضمام لداعش

كشفت أوراق القضية أن المتهم خلال الفترة من عام 2015 وحتى فبراير 2020، تولى قيادة جماعة تتبنى أفكار تنظيم داعش الإرهابي، وأُسست على خلاف أحكام القانون بهدف تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من أداء أعمالها.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم استخدم مواقع التواصل الاجتماعي في تبادل الرسائل والمعلومات ذات الطابع المتطرف، فضلًا عن رصد بعض الأماكن تمهيدًا لاستهدافها.

ووجهت له النيابة العامة تهم تمويل الإرهاب والانضمام لجماعة إرهابية، فيما باشرت المحكمة نظر القضية.

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الجماعت الإرهابية محاكمة المتهمين الانضمام للارهاب

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