تختلف طرق تكاثر الحيوانات باختلاف الأنواع، فبعضها يلد صغاره أحياء، بينما يضع بعضها الآخر البيض.

كما تتنوع طريقة وضع البيض من نوع لآخر بشكل كبير، مما يجعل أساليب التكاثر في عالم الحيوان متنوعة للغاية.

وفيما يلي، نستعرض لكم إليكم أغرب أنواع الحمل والولادة لدى الحيوانات، وفقا لـ "ndtv" و "livescience".

الأفيال

تعد الأفيال من الحيوانات ذات أطول فترة حمل في العالم البري، إذ تمتد فترة الحمل لديها إلى نحو 23 شهرا.

كما تتميز بولادة صغار كبيرة الحجم، حيث يبلغ وزن الفيل حديث الولادة حوالي 105 كيلوجرامات.

الكنغر

تلد حيوانات الكنغر صغارها في مرحلة مبكرة من النمو، إذ تكون غير مكتملة التكوين عند الولادة. ورغم ذلك، تولد وهي مزودة بأطراف أمامية تساعدها على الوصول إلى جراب الأم، حيث تواصل نموها وتطورها وتتغذى على الحليب حتى تكتمل وتستطيع على الاعتماد على نفسها.

الزرافة

عند ولادة الزرافة، يسقط صغيرها على الأرض من ارتفاع يقارب مترين فور خروجه من بطن أمه.

ويسهم هذا السقوط في تمزق الكيس الأمنيوسي المحيط بالمولود، كما تساعد صدمة الهبوط على تحفيز الأنفاس الأولى، مما يمكنه من بدء عملية التنفس بصورة طبيعية.

أسماك السيكلد الأفريقية

تتميز الأسماك بتنوع هائل في طرق الولادة. فبعضها يلد صغارا أحياء مثل أسماك الجوبي)، وبعضها الآخر يضع بيضا مثل أسماك الدامسيل.

والأمر غير المألوف في أسماك السيكلد الأفريقية هو طريقة تربيتها لصغارها، فبعضها يعرف باسم "الحاضنات الفموية"، أي أنها تعتني بصغارها عن طريق فمها.

ضفدع الحضانة المعوية



تقوم الضفادع التي تحتضن بيضها في المعدة بنفس ما تفعله أسماك البلطي التي تحتضن بيضها في الفم.

وتبتلع الضفادع البيوض المخصبة وتحتضنها داخل معدتها حتى تكتمل مراحل نموها، ثم تخرج الصغار إلى العالم عبر فمها بعد اكتمال نموها.

ضفدع سورينام

تقوم أنثى ضفدع سورينام بوضع البيوض، ثم يساعد الذكر في تثبيتها على ظهر الأنثى، وبعد ذلك ينمو الجلد فوق البيض ليغطيها ويحميها طوال فترة تطورها. وتبقى الصغار داخل هذا الغطاء حتى تكتمل مراحل نموها، ثم تخرج مباشرة من ظهر الأم عند الفقس.

الأبوسوم السهل

على النقيض تماما، تتمتع حيوانات الأبوسوم بحياة سهلة، ففترة حملها لا تدوم سوى 14 يوم، وباعتبارها من الجرابيات، تلد الأبوسوم صغارا عاجزة تحملها داخل جرابها لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر.

الأخطبوط

لا تحمل الأخطبوطات صغارها داخل أجسامها، بل تتكاثر عن طريق وضع البيض، لكن بطريقة معقدة ومميزة.

يقوم ذكر الأخطبوط بنقل الحيوانات المنوية إلى الأنثى باستخدام ذراع متخصصة تسمى "هيكتوكوتيل"، ثم تقوم الأنثى بتخزينها حتى يحين وقت الإخصاب.

وعندما تصبح جاهزة، تخصب ما يصل إلى نحو 200,000 بيضة، ثم تضعها وتثبتها في جحرها أو على قاع البحر.

وبعد ذلك، تتولى الأنثى حراسة البيض بعناية شديدة، وتقوم بتهويته عبر دفع تيارات من الماء فوقه حتى يفقس.





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