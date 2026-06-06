يتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، عدد من المشروعات بمحافظة القاهرة فى إطار جولاته التفقدية لعدد من المشروعات التنموية والخدمية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن يوم الخميس، أن الحكومة ستبدأ اعتباراً من الشهر الجاري تنفيذ أولى قرارات إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وذلك بعد الانتهاء من الدراسات والتوافقات الخاصة بهذا الملف.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الإجراءات تشمل إلغاء بعض الهيئات، ودمج أخرى، وتحويل عدد منها من هيئات اقتصادية إلى هيئات خدمية، مشيراً إلى أن تنفيذ هذه الحزمة سيبدأ خلال الشهر الحالي، على أن تستمر الإجراءات تباعاً خلال الأشهر المقبلة وحتى نهاية العام لاستكمال الصورة النهائية لعملية إعادة الهيكلة.