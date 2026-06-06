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اليوم.. محاكمة 10 متهمين في خلية الظاهر أمام الدائرة الثانية إرهاب

كتب : صابر المحلاوي

06:00 ص 06/06/2026

المستشار وجدي محمد عبد المنعم

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تنظر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم، محاكمة 10 متهمين في القضية رقم 4349 لسنة 2025 جنايات الظاهر، لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش.

تفاصيل محاكمة خلية الظاهر

كشفت أوراق القضية أن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والترويع، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن المجتمع وسلامة أفراده للخطر، وتعطيل مؤسسات الدولة عن أداء عملها.

وأضاف أمر الإحالة أن باقي المتهمين من الثاني حتى العاشر انضموا للجماعة مع علمهم بأغراضها، فيما وُجهت إليهم جميعًا تهم تمويل الإرهاب واستخدام مواقع التواصل في الترويج لأفكار متطرفة وتبادل التكليفات التنظيمية.

كما تضمنت التحقيقات رصد مواقع وأهداف تابعة للدولة تمهيدًا لاستهدافها، في إطار مخطط يستهدف الإضرار بالأمن القومي وزعزعة الاستقرار.

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محاكمة المتهمين الجماعت الإرهابية الانضمام للارهاب

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