سيشكل النصف الثاني من عام 2026 فرصة مميزة لعشاق مشاهدة الظواهر الفلكية، حيث سيتمكنون من متابعة زخات الشهب ورصد الكواكب والقمر في السماء.

وفي هذا السياق، نستعرض لكم أبرز الظواهر الفلكية في النصف الثاني من عام 2026، وفقا لـ "nasa".

8-9 يونيو: اقتران الزهرة والمشتري

يشهد هذا العام حدثا فلكيا مميزا آخر، حيث سيقترب كوكبا الزهرة والمشتري، "ألمع كوكبين في السماء"، من بعضهما البعض خلال شهر يونيو، ولن نحتاج لتلسكوب لرصد هذه الظاهرة الرائعة.



12-13

12-13 أغسطس: زخات شهب البرشاويات

تستعد السماء يومي 12 و13 أغسطس لأفضل زخات الشهب السنوية، مقدمة عرضا مذهلا هذا العام.

ومع اكتمال القمر الجديد، ستكون الفرصة مثالية لمشاهدتها في معظم أنحاء العالم، بشرط أن تكون السماء صافية والطقس ملائما.

13-14 ديسمبر: زخات شهب الجوزاء

سيشهد هذا العام أيضا زخات شهب سنوية مميزة أخرى، وهي شهب الجوزاء، ويمكن مشاهدته بعد منتصف الليل مباشرة.

24 ديسمبر: القمر العملاق

تحدث هذه الظاهرة عندما يكون القمر بدرا في أقرب نقطة له من الأرض، مما يجعله يبدو أكبر حجما وأكثر سطوعا من المعتاد.

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