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استكمال محاكمة 7 متهمين في "خلية ولاية داعش الدلتا" أمام الجنايات

كتب : صابر المحلاوي

03:00 ص 06/06/2026

محاكمة تعبيرية

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تنظر المحكمة، اليوم، استكمال محاكمة 7 متهمين في القضية رقم 13555 لسنة 2024 جنايات حلوان، المعروفة إعلاميًا بـ"خلية ولاية داعش الدلتا"، برئاسة المستشار حمادة الصاوي.

تفاصيل محاكمة خلية ولاية داعش الدلتا

كشفت أوراق القضية أن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تحمل اسم “ولاية الدلتا”، أُسست على خلاف أحكام القانون، بهدف تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من أداء مهامها.

وأضاف أمر الإحالة أن باقي المتهمين من الثاني حتى السابع انضموا للجماعة مع علمهم بأغراضها، وارتكبوا جرائم تتعلق بجمع ونقل وتوفير معلومات لصالحها لاستخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية.

كما تضمنت التحقيقات رصد عناصر شرطية بمحافظات البحيرة والغربية وكفر الشيخ، إلى جانب استهداف منشآت حيوية، بينها بنوك وكنيسة بمدينة زفتى.

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الجماعت الإرهابية محاكمة المتهمين الانضمام للارهاب

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