تعيش بها أسرة واحدة فقط.. تعرف على سر أغرب قرية في العالم

في واحدة من أكثر القصص غرابة حول العالم، توجد قرية كاملة ببيوتها وشوارعها ومساحاتها الواسعة لكن المفاجأة أنها يسكنها أسرة واحدة فقط منذ سنوات، لتصبح رسميًا “أغرب قرية مأهولة بالسكان” في العالم، وفقاً لما ذكرته صحيفة tahmes of India.

تقع القرية على أطراف منطقة جبلية نائية، وتبعد عدة كيلومترات عن أقرب مدينة ورغم أنها كانت مأهولة منذ عقود طويلة، فإن الهجرة المتتالية وسوء الخدمات جعلا السكان يرحلون تدريجيًا، ولم يتبقَّ سوى أسرة واحدة رفضت المغادرة.

تقول الأسرة المكونة من الجد والزوجين وحفيدين، إنها تعيش في هذه القرية منذ أجيال، وترفض ترك أرض الأجداد.

ويرى الأب أن المدينة “مرهقة وصاخبة”، بينما تمنحهم القرية هدوءا، ومساحات مفتوحة، وأمانا، لا يجدونه في أي مكان آخر.

تشبه القرية مدينة صغيرة بلا سكان، عشرات المنازل الفارغة، شوارع مهجورة تغطيها النباتات، مدرسة بدون طلاب، مسجد أو كنيسة بلا مصلّين.

ومع ذلك، تعيش الأسرة حياتها اليومية بشكل طبيعي، يزرعون الأرض، يرعون الحيوانات، ويعتمدون على مولّدات بسيطة للكهرباء ومياه الآبار للشرب.

في بعض الأحيان، تزورهم فرق حكومية لتقديم خدمات أساسية، ولإقناعهم بالانتقال إلى منطقة أكثر عمرانا، لكن الأسرة تتمسك بالبقاء، وترى أن حياتها هنا “أهدى وأنقى”.

هل يمكن أن تصبح القرية مقصدًا سياحيًا؟

في السنوات الأخيرة، بدأ الرحالة وصنّاع المحتوى يتوافدون لزيارة القرية واستكشاف قصتها الغريبة، وقد تتحول مستقبلًا إلى معلم سياحي غير رسمي يجذب عشّاق الأماكن المهجورة والأساطير الشعبية.

في عالم يزداد ازدحامًا وتوترًا، تبدو قصة هذه القرية وكأنها من عالم آخر؛ مكان كامل يعيش فيه خمسة أشخاص فقط، يتمسكون بذكرياتهم وأرضهم، وأصبحوا دون قصد أبطال أغرب قرية مأهولة في العالم.



أقرأ أيضًا:

زفاف رونالدو وجورجينا.. أبرز المعلومات عن الموعد والمكان



"اساتذة في قلب الطرابيزة".. هل أحد هذه الأبراج في حياتك؟



7 أشياء لا تضعها في غرفة النوم أبدا.. تجلب النحس والحسد والفقر



احذر.. 5 علامات لسرطان القولون لا تتجاهلها



مشروب يقضي على الشعور بالنعاس أثناء النهار- تناوله