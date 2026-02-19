كتب – سيد متولي

أغدق عريس وعائلته العروس بمبالغ طائلة من النقود في حفل زفافهما، وانتشر مقطع فيديو للحفل على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر فيديو الحفل الذي أقيم في تارانتاران، البنجاب، العروس واقفة في وسط مكان الحفل بينما يقوم العريس وأفراد عائلته برمي رزم النقود في الهواء، بحسب موقع ndtv.

ويظهر العريس، وهو يمسك بيد العروس، ويخرج النقود من حقيبة سفر ويرميها، وفي الفيديو، شوهد أحد الأشخاص وهو يجمع النقود.

وزعمت بعض التقارير أن المبلغ الذي تم إلقائه يبلغ حوالي 8.5 كرور روبية، 95 ألف دولار، دون تأكيد المبلغ بشكل دقيق.

وأثار الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع ردود فعل متباينة، حيث أشاد البعض بهذا التصرف قائلين: "إنها أموالهم، فليفعلوا بها ما يشاؤون".

في المقابل، انتقدها آخرون، مشيرين إلى أنه كان من الممكن استخدام هذه الأموال لمساعدة الفقراء والمحتاجين، وكتب أحد المستخدمين في قسم التعليقات على فيديو نشر على إنستجرام: "أتمنى وأدعو أن يكون هذا ذكاءً اصطناعياً".

واقترح مستخدم آخر: "أعطني مليون روبية وسأحسن حياة بعض الناس"، في حين علق مستخدم ثالث مازحا: "قد تكون أوراقا نقدية مزيفة، لا أحد يعلم"

A video circulating on social media claiming that the groom’s family showered the bride with ₹8.5 crore in cash at a Punjabi wedding is fake. The video is from Patti, Tarn Taran. According to the DJ, the total cash collected was around ₹4 lakh, including US dollars. pic.twitter.com/PxXxIV1kAd — BharatXnow (@BharatXnow) February 18, 2026

