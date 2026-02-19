في بعض الحالات، قد تتحرك الأجساد بعد الوفاة، وبالرغم من أن هذا المشهد مخيف، إلا أن هناك تفسيرا علميا لهذه الظاهرة.

وهذه الحركات تحدث نتيجة لتغيرات بيولوجية وكيميائية طبيعية تحدث عندما يبدأ الجسم في التحلل، وفقا لـ "news18".

ومن أبرز الأمثلة الشائعة ما يسمى بعلامة لازاروس، وهي ظاهرة لوحظت لدى عدد من مرضى الموت الدماغي.

وفي هذه الحالة، قد ترتفع الذراعان ثم تنثنيان عند المرفقين ثم تسقطان على الصدر أو الرقبة.

لكن الأطباء يوضحون أن هذا ليس علامة على عودة الحياة، بل هو رد فعل نخاعي يتحكم فيه الحبل الشوكي العنقي وليس الدماغ، ويحدث غالبا أثناء اختبار انقطاع النفس أو عند إزالة جهاز التنفس الصناعي.

لماذا تتحرك الأجسام بعد الموت؟

تندرج الحركات التي تحدث أثناء تشريح الجثة ضمن هذه الفئات:

ارتعاشات العضلات وردود الفعل

بعد الوفاة مباشرة، تبقى بعض الخلايا العصبية نشطة لفترة وجيزة، ويمكن للإشارات الكهربائية والتفاعلات الكيميائية المتبقية داخل خلايا العضلات أن تسبب ارتعاشات أو حركات لا إرادية طفيفة، وتحدث هذه الحركات في غضون دقائق بعد الوفاة.

التيبس وتصلب العضلات

بعد بضع ساعات (أكثر من 5-6 ساعات) من الوفاة، يبدأ الجسم بالتيبس، وتسمى هذه المرحلة بالتيبس الرمي، يحدث ذلك لأن العضلات لم تعد تتلقى الأدينوسين ثلاثي الفوسفات (ATP)، وهو الطاقة اللازمة لارتخائها.

وبدونه، تبقى العضلات منقبضة ومتيبسة وعندما يزول التيبس (عادة بعد يوم إلى ثلاثة أيام)، تبدو العضلات المرتخية وكأنها تتحرك حركة طفيفة.

التحلل وتراكم الغازات

مع تحلل الجثة، تنتج البكتيريا الموجودة بداخلها غازات، ويسبب ذلك انتفاخ وضغط داخلي، مما قد يؤدي إلى تحرك الأطراف أو الجذع، وبمرور الوقت، ومع جفاف الأنسجة، تنكمش وتتصلب.

وقد يؤدي هذا الانكماش إلى شد الذراعين أو الساقين، مما قد يسبب أحيانا تغير ملحوظ في وضعية الجسم.

وفي عام 2019، أجرى باحثون من أستراليا دراسة باستخدام كاميرات التصوير الزمني لمراقبة تحلل الجثث البشرية على مدى 17 شهرا.

وأظهرت الدراسة أن الأذرع كانت تتحرك بشكل ملحوظ وممدودة بمحاذاة الجسم ارتفعت وابتعدت عنه، ثم عادت إحداها فلامست جانبه مرة أخرى.

ويرجع الباحثون أن هذه الحركة ناتجة عن جفاف الأربطة وانكماشها وتسببها في شد الأطراف.

وأضافت: "الجسم يتحرك كجزء من عملية التحلل، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها رصد هذه الحركة".

كما أن الحشرات وتراكم الغازات يؤديان دورا أيضا في التسبب في الحركة خلال المراحل المبكرة والمتوسطة من التحلل

الأكثر غرابة في عالم الحشرات.. أنواع لا تعيش سوى ساعات معدودة

رغم حرارة الشمس.. كيف يظل رخام صحن المطاف في الكعبة باردا؟

ثابتون على موقفهم.. 4 أبراج لا تتراجع عن آرائها بسهولة

3 أبراج على موعد مع انفراجة مالية في أواخر فبراير.. هل أنت منهم؟