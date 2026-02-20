قافلة "حياة كريمة" تقدم 1171 فحصًا وعلاجًا مجانيًا بالمنيا (صور)

كشف محمد مرسي أحمد، شقيق "أحمد مرسي أحمد" الظاهر في مقطع الفيديو المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تفاصيل حادث الاعتداء الذي تعرض له شقيقه ونجله الصغير محمد، البالغ من العمر 5 سنوات، مؤكدًا أن الواقعة حدثت مساء أمس بأحد شوارع منطقة باسوس بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، عقب صلاة التراويح.

اعتداء مسلح بالأعيرة النارية والسلاح الأبيض

وجاءت تصريحات شقيق المجني عليه بعد انتشار فيديو يظهر قيام شخصين بالتعدي على أحمد مرسي وطفله باستخدام سلاح ناري "خرطوش" وآخر أبيض، وسط صرخات الطفل ومحاولات الأب حمايته من الأعيرة النارية.

وأوضح أن المتهمين اعتدوا على شقيقه ونجله، ما أسفر عن إصابتهما بجروح بالغة، وتم نقلهما إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة لتلقي العلاج اللازم.

تحرير محضر وتحرك أمني عاجل

وأضاف شقيق المجني عليه أنه جرى تحرير محضر بالواقعة داخل نقطة الشرطة بالمستشفى، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل الجهات المعنية متابعة ملابسات الحادث وضبط المتورطين.

تفاصيل الفيديو المتداول

وكان مقطع الفيديو المتداول قد أظهر أحد المتهمين ممسكًا بسلاح ناري، بينما كان الآخر يحمل سلاحًا أبيض، وقاما بالتعدي على الأب ونجله في الشارع، وسط صرخات الطفل ومحاولات الأب حماية نجله، فيما فرّ المتهمان هاربين عقب ارتكاب الواقعة.