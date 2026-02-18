حيوانات غير أليفة في غرف نوم المشاهير تثير الجدل.. ما القصة؟

نحن البشر بحاجة إلى تناول الطعام يوميا للحفاظ على نشاطنا وحركة عضلاتنا والبقاء على قيد الحياة، لكن هناك بعض الحيوانات التي تستطيع النجاة لفترات طويلة دون غذاء، حتى أشهر أو سنوات.

وفقا لموقع "فيرال نوفا"، نستعرض أبرز 6 حيوانات قادرة على العيش دون طعام:

حيوان الأولم أو بروتيوس "السمندل"

تعيش هذه البرمائيات في كهوف تحت الماء في إيطاليا ودول البلقان، حيث الموارد الغذائية محدودة جدا.

وقدرتها على التكيف مذهلة، إذ يمكنها العيش حتى 10 سنوات دون تناول الطعام.

الدببة

تدخل الدببة في فترة السبات الشتوي، حيث تنخفض معدلات الأيض لديها إلى النصف تقريبا، ما يسمح لها بالبقاء حوالي 100 يوم دون طعام أو ماء.

البطريق

تواجه البطاريق ظروفا مناخية قاسية للغاية، وأثناء غياب الإناث للصيد، يبقى الذكور عند الأعشاش للحفاظ على الصغار، ويعيشون على الدهون المخزنة في أجسادهم مدة تتراوح بين شهرين و4 أشهر.

الجمل

الحدبة في ظهر الجمل تحتوي على الدهون المخزنة التي تمده بالطاقة أثناء رحلاته في الصحراء، وبفضل هذا التخزين، يمكن للجمل البقاء نحو 40 يوما دون طعام.

الأفاعي

كونها زواحف ذوات دم بارد، فإن الأفاعي لا تستطيع تنظيم حرارة أجسامها في الطقس البارد، ما يؤدي إلى تباطؤ عملية الأيض بنسبة 70% تقريبا، ويمكنها العيش سنة كاملة دون طعام.

التماسيح

تمتلك التماسيح القدرة على حفظ طاقتها عن طريق الانتظار بلا حراك قبل الانقضاض على الفرائس.

وبفضل هذا الأسلوب، يمكنها البقاء عدة أشهر دون طعام، وفي الحالات القصوى تصل إلى 3 سنوات.



