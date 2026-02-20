إعلان

الداخلية تضبط بطل واقعة "طرد الفتيات" في أبو حمص

كتب : مصراوي

02:22 م 20/02/2026

سائق ميكروباص متهم بالاعتداء على فتيات

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تضمن تضرر فتاة من اعتداء قائد سيارة أجرة عليهم بالسب وتحميل ركاب أزيد من الحمولة المقررة وإنزالهم بالطريق قبل توصليهم بالبحيرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "ميكروباص" سارية التراخيص وقائدها وقت ارتكاب الواقعة عامل لا يحمل رخصة قيادة مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حمص.

مكياج وقص شعر.. كواليس "فخ" الأب للانتقام من حبيب ابنته بمنشأة القناطر

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتحفظت الشرطة على السيارة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

فيديو سائق بلاغ فتاة البحيرة الداخلية

