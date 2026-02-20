الداخلية تضبط بطل واقعة "طرد الفتيات" في أبو حمص
كتب : مصراوي
سائق ميكروباص متهم بالاعتداء على فتيات
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تضمن تضرر فتاة من اعتداء قائد سيارة أجرة عليهم بالسب وتحميل ركاب أزيد من الحمولة المقررة وإنزالهم بالطريق قبل توصليهم بالبحيرة.
بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "ميكروباص" سارية التراخيص وقائدها وقت ارتكاب الواقعة عامل لا يحمل رخصة قيادة مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حمص.
بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتحفظت الشرطة على السيارة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.