هل سمعت يوما ما عن كائن بحري يتحدى الشيخوخة؟، يظهر قنديل البحر الخالد، واسمه "توريتوبسيس دورني" في أعماق المحيطات، ويمتلك قدرة فريدة على عكس دورة حياته، ما يجعله من بين الكائنات القليلة القادرة نظريا على تجنب الشيخوخة، فماذا نعرف عنه؟.

دورة حياة غير معتادة

بحسب صحيفة "إيكونوميك تايمز"، يبدأ هذا الكائن حياته كيرقة تسمى بلانولا، ثم تتحول إلى بوليب مستقر على قاع البحر، ومن البوليبات تنبثق قناديل البحر الصغيرة التي تسبح بحرية وتنمو لتصبح بالغة.

لكن ما يميزه هو أنه عندما يتعرض للإجهاد، مثل الجوع أو الإصابة أو تغير درجة الحرارة أو حتى الشيخوخة، يمكنه العودة إلى مرحلة سابقة من حياته بدلا من الموت، هذه العملية، المعروفة بالتحول الخلوي، تجعل دورة حياته دائمة التجدد.

سر لقب الخالد

لاحظ الباحثون أن قنديل البحر البالغ ينكمش، وتتدهور لوامسه، ثم يستقر على القاع، وخلال أيام، تتحول هذه الكتلة إلى مستعمرة بوليبات جديدة تنتج قناديل بحر مطابقة جينيا للأصل، الأمر الذي يشبه عملية إعادة التشغيل البيولوجية، وهو ما تسبب في لقب "الخالد".

كائن يتحدى الشيخوخة

قنديل البحر الخالد قادر على الخلود البيولوجي، أي أنه لا يموت بسبب الشيخوخة الطبيعية.

ففي بيئة محمية، خالية من المفترسات والأمراض، يمكن لهذه الدورة أن تستمر نظريا إلى ما لا نهاية، لكن الحياة البرية ليست مثالية، فمعظم هذه القناديل تموت بسبب الافتراس أو الأمراض أو التغيرات البيئية، ما يعني أن الخلود لا يعني النجاة من جميع المخاطر، بل القدرة على تجديد الخلايا وإعادة دورة الحياة.

حماية الخلايا

كشفت الدراسات أن "توريتوبسيس دورني" يمتلك جينات خاصة بإصلاح الحمض النووي وحماية الخلايا، ما يمنحه ميزة فريدة في تجديد نفسه وإطالة دورة حياته بشكل استثنائي.

أقرأ أيضًا:



عيون لا تصدق.. 8 حيوانات ستدهشك بغرابتها



انفراجات قادمة.. 5 أبراج تعيش تحولات حياتية مهمة



قد تسبب التسمم.. احذر هذه الأطعمة قد تتلف سريعا خارج الثلاجة



5 فوائد غير متوقعة لتناول الجوافة.. اعرفها



5 خضروات مليئة بفيتامين سي تقوي المناعة وتحافظ على الصحة



