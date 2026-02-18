إعلان

قنديل البحر الخالد.. كائن بحري يتحدى الشيخوخة

كتب : سيد متولي

10:00 م 18/02/2026

قنديل البحر الخالد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

هل سمعت يوما ما عن كائن بحري يتحدى الشيخوخة؟، يظهر قنديل البحر الخالد، واسمه "توريتوبسيس دورني" في أعماق المحيطات، ويمتلك قدرة فريدة على عكس دورة حياته، ما يجعله من بين الكائنات القليلة القادرة نظريا على تجنب الشيخوخة، فماذا نعرف عنه؟.

دورة حياة غير معتادة

بحسب صحيفة "إيكونوميك تايمز"، يبدأ هذا الكائن حياته كيرقة تسمى بلانولا، ثم تتحول إلى بوليب مستقر على قاع البحر، ومن البوليبات تنبثق قناديل البحر الصغيرة التي تسبح بحرية وتنمو لتصبح بالغة.

لكن ما يميزه هو أنه عندما يتعرض للإجهاد، مثل الجوع أو الإصابة أو تغير درجة الحرارة أو حتى الشيخوخة، يمكنه العودة إلى مرحلة سابقة من حياته بدلا من الموت، هذه العملية، المعروفة بالتحول الخلوي، تجعل دورة حياته دائمة التجدد.

سر لقب الخالد

لاحظ الباحثون أن قنديل البحر البالغ ينكمش، وتتدهور لوامسه، ثم يستقر على القاع، وخلال أيام، تتحول هذه الكتلة إلى مستعمرة بوليبات جديدة تنتج قناديل بحر مطابقة جينيا للأصل، الأمر الذي يشبه عملية إعادة التشغيل البيولوجية، وهو ما تسبب في لقب "الخالد".

كائن يتحدى الشيخوخة

قنديل البحر الخالد قادر على الخلود البيولوجي، أي أنه لا يموت بسبب الشيخوخة الطبيعية.

ففي بيئة محمية، خالية من المفترسات والأمراض، يمكن لهذه الدورة أن تستمر نظريا إلى ما لا نهاية، لكن الحياة البرية ليست مثالية، فمعظم هذه القناديل تموت بسبب الافتراس أو الأمراض أو التغيرات البيئية، ما يعني أن الخلود لا يعني النجاة من جميع المخاطر، بل القدرة على تجديد الخلايا وإعادة دورة الحياة.

حماية الخلايا

كشفت الدراسات أن "توريتوبسيس دورني" يمتلك جينات خاصة بإصلاح الحمض النووي وحماية الخلايا، ما يمنحه ميزة فريدة في تجديد نفسه وإطالة دورة حياته بشكل استثنائي.

أقرأ أيضًا:

عيون لا تصدق.. 8 حيوانات ستدهشك بغرابتها

انفراجات قادمة.. 5 أبراج تعيش تحولات حياتية مهمة

قد تسبب التسمم.. احذر هذه الأطعمة قد تتلف سريعا خارج الثلاجة

5 فوائد غير متوقعة لتناول الجوافة.. اعرفها

5 خضروات مليئة بفيتامين سي تقوي المناعة وتحافظ على الصحة

قنديل البحر محاربة الشيخوخة قدنيل البحر الخالد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بإطلالات رمضانية.. نجمات الفن يخطفن الأنظار في أحدث ظهور بمناسبة شهر رمضان
دراما و تليفزيون

بإطلالات رمضانية.. نجمات الفن يخطفن الأنظار في أحدث ظهور بمناسبة شهر رمضان
تحدي المعرفة.. مصراوي يطلق فوازير "لعبة التوأم" في رمضان
رمضان ستايل

تحدي المعرفة.. مصراوي يطلق فوازير "لعبة التوأم" في رمضان
بينهم صلاح وهالاند.. رواتب نجوم الدوري الإنجليزي بعد تجديد ساكا مع آرسنال
مصراوي ستوري

بينهم صلاح وهالاند.. رواتب نجوم الدوري الإنجليزي بعد تجديد ساكا مع آرسنال
بيان عاجل من النيابة العامة بشأن واقعة مقتل محامية نبروه
حوادث وقضايا

بيان عاجل من النيابة العامة بشأن واقعة مقتل محامية نبروه
مارسيل كولر يوجه رسالة للجماهير بمناسبة شهر رمضان (صورة)
أخبار وتقارير

مارسيل كولر يوجه رسالة للجماهير بمناسبة شهر رمضان (صورة)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مواعيد وقنوات مسلسلات رمضان 2026 .. كل ما تحتاج لمتابعة الدراما الرمضانية
رسمياً.. الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر لرمضان 1445هـ - 2026م
خاص| الحد الأدنى لفدية الصيام هذا العام2026.. أمين الفتوى يوضح
رسالة رمضانية من ترامب: تهنئة وإشادة والتزام ودعاء بالوحدة والسلام
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة