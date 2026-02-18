إعلان

متغيرة الألوان.. 5 أنواع طيور مذهلة حول العالم "صور"

كتب : سيد متولي

01:00 م 18/02/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    البومة الثلجية
  • عرض 6 صورة
    طائر التدرج الصخري
  • عرض 6 صورة
    طائر راف
  • عرض 6 صورة
    طائر
  • عرض 6 صورة
    طائر الثلج

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كثيرا ما تظهر الطبيعة جمالها من خلال الألوان، والطيور من أروع الأمثلة على ذلك، وبعض أنواع الطيور تغير ألوانها تبعا للفصول، أو الضوء، أو العمر، أو عادات التكاثر، وهذه وسيلة لجذب الشريك، أو الدفاع عن نفسها ضد المفترسات، أو التمويه في بيئتها، فما هي؟.

روف

يظهر طوق الطائر أحد أكثر التحولات الموسمية إثارة بين الطيور، فهو يبدو بنيا عاديا في معظم أيام السنة، ولكن خلال موسم التزاوج الربيعي، يطور الذكور أطواقا مزخرفة حول أعناقهم بدرجات الأسود والصدأ والأبيض والذهبي لجذب الإناث، وبعد التزاوج، تتساقط هذه الريشات الزاهية، ليعود الطائر إلى مظهره الأبسط.

طائر التدرج الصخري

يغير هذا الطائر القطبي لونه ليتناسب مع بيئته، في الشتاء، يتحول لونه إلى الأبيض بالكامل للتمويه في الثلج، بينما يجلب الربيع والصيف ريشا بنيا رماديا يندمج مع التضاريس الصخرية، كما يطور الذكور رقعة حمراء صغيرة حول العين خلال موسم التكاثر، ما يدل على كيف يدعم اللون كلا من البقاء والتكاثر.

طائر التناجر القرمزي

يظهر ذكر طائر التناجر القرمزي ريشا أحمرا زاهيا مع أجنحة سوداء خلال أشهر التكاثر الصيفية، بعد انتهاء الموسم، يتحول لونه إلى أصفر مخضر باهت يساعده على التخفي أثناء الهجرة.

وتبقى الإناث صفراء مخضرة على مدار السنة، لكنها تصبح أكثر إشراقا قليلا في الربيع، ما يظهر كيف يدعم تغير اللون السلامة وسلوك التزاوج.

طائر الزقزاق الثلجي

تغير طيور الدخلَة الثلجية ألوانها مع الفصول للتمويه وتنظيم درجة الحرارة، يكون ذكور الشتاء أبيض اللون في الغالب مع أجنحة سوداء للاندماج في المناظر الطبيعية الثلجية، بينما يصبح ريش الصيف بنيا ليتناسب مع مناطق التكاثر، كما تصبح الإناث داكنة اللون قليلا أثناء التعشيش، ما يحسن الحماية من الحيوانات المفترسة.

بومة ثلجية

يتغير ريش البومة الثلجية بين الفصول، فيبدو أبيض ناصعا في الشتاء للتخفي بين ثلوج التندرا، ثم تكتسب علامات داكنة في الصيف، هذا التغير التدريجي يحسن التمويه وفرص الصيد مع تحول البيئة من بياض متجمد إلى تضاريس صخرية.


أقرأ أيضًا:

عيون لا تصدق.. 8 حيوانات ستدهشك بغرابتها

انفراجات قادمة.. 5 أبراج تعيش تحولات حياتية مهمة

قد تسبب التسمم.. احذر هذه الأطعمة قد تتلف سريعا خارج الثلاجة

5 فوائد غير متوقعة لتناول الجوافة.. اعرفها

5 خضروات مليئة بفيتامين سي تقوي المناعة وتحافظ على الصحة





طائر طيور جذابة حول العالم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ارتفع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات الأربعاء
أخبار البنوك

ارتفع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات الأربعاء
تعرف على مواعيد عمل مكاتب البريد على مستوى الجمهورية خلال رمضان
أخبار وتقارير

تعرف على مواعيد عمل مكاتب البريد على مستوى الجمهورية خلال رمضان
السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بمناسبة رمضان 2026
أخبار وتقارير

السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بمناسبة رمضان 2026
الجنايات تقضي بإحالة أوراق المتهم بقتل "طفل المهندسين" للمفتي
حوادث وقضايا

الجنايات تقضي بإحالة أوراق المتهم بقتل "طفل المهندسين" للمفتي
سقوط "أباطرة غسل الأموال".. إحباط حيلة شيطانية لإخفاء 300 مليون جنيه
حوادث وقضايا

سقوط "أباطرة غسل الأموال".. إحباط حيلة شيطانية لإخفاء 300 مليون جنيه

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هل الخميس أول أيام رمضان إجازة رسمية بالمدارس؟.. مصدر بالتعليم يوضح
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة