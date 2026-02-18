كتب - محمود عبده:

رغم أن كثيرا من الحشرات يرتبط في أذهاننا بالإزعاج وطول فترة الانتشار، فإن عالم الحشرات يضم كائنات تعيش أعمارا قصيرة للغاية، قد لا تتجاوز دقائق أو ساعات قليلة، تقضيها في إتمام أهم مرحلة في دورة حياتها، التكاثر، ثم تختفي سريعا.

وفي مقدمة هذه الكائنات تأتي حشرة "ذبابة مايو" التي تعد من أقصر الحشرات عمرا على سطح الأرض، إذ قد لا يتجاوز عمرها يوما واحدا فقط في بعض الأنواع، ومع ذلك تنجح خلال هذه الفترة الوجيزة في التزاوج ووضع البيض قبل أن تموت، وفقا لموقع "pictureinsect".

ذبابة مايو

تعرف ذبابة مايو بعدة مسميات مثل زائلات الجناح وحورية الماء، وتختلف مدة حياتها بحسب النوع، حيث قد تعيش من بضع دقائق إلى عدة أيام كحد أقصى.

وتشير مصادر متخصصة في تصنيف الحشرات إلى وجود نحو 2500 نوع منها حول العالم، من بينها مئات الأنواع في أمريكا الشمالية.

ويتراوح طول هذه الحشرة بين 4 و50 ملليمترا، وتمتاز بخصائص شكلية واضحة، أبرزها وجود زائدتين طويلتين في نهاية الجسم، إضافة إلى زائدة خيطية وسطى، وهو ما يمنحها شكلا مميزا مقارنة بغيرها من الحشرات الطائرة.

وتقضي الجزء الأكبر من دورة حياتها في الماء على هيئة حورية، قبل أن تخرج إلى اليابسة لفترة قصيرة جدا مخصصة للتكاثر فقط.

الذباب المنزلي

في المقابل، يعتقد البعض أن الذباب المنزلي يعيش لفترات طويلة، إلا أن متوسط عمره يظل محدودا نسبيا، إذ يبلغ نحو أربعة أسابيع في الظروف العادية.

وخلال دورة حياته القصيرة، يمكن للأنثى أن تضع أكثر من ألف بيضة، ما يفسر سرعة انتشاره وكثافته في البيئات المأهولة.



