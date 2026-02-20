قد يبدو سؤالًا غريبًا، لكنه للأسف يحدث أحيانًا نتيجة الحوادث المنزلية أو الخلط بين المواد الكيميائية. شرب البنزين يُعد حالة طارئة جدًا تتطلب تدخلًا طبيًا عاجلًا، لأنه مادة سامة للجسم، وفقٌا news18.

تأثير البنزين على الجسم

1- الجهاز الهضمي

ابتلاع البنزين يسبب تهيجًا شديدًا للمعدة والأمعاء، وغالبًا ما يؤدي إلى القيء الشديد، آلام البطن، والإسهال.

2- الجهاز التنفسي

البخار المتصاعد من البنزين قد يُسبب صعوبة في التنفس، والسعال، وحتى التسمم الرئوي، خصوصًا إذا تم استنشاقه أثناء القيء.

3- الجهاز العصبي

البنزين مادة سامة للأعصاب، ويمكن أن يؤدي ابتلاعه إلى الدوخة، الصداع، الارتباك، وفقدان الوعي في الحالات الشديدة.

4- الكبد والكلى

السموم الموجودة في البنزين يتم تصفيتها عبر الكبد والكلى، مما قد يسبب أضرارًا خطيرة لهذه الأعضاء، وقد تصل إلى الفشل الكلوي أو الكبدي عند التسمم الشديد.

خطر الوفاة

حتى كميات صغيرة يمكن أن تسبب تسممًا شديدًا، وقد تؤدي الجرعات الكبيرة إلى الوفاة إذا لم يتم التدخل الطبي الفوري.

ماذا تفعل إذا حدث الابتلاع عن طريق الخطأ؟

- لا تحاول التقيؤ، فقد يسبب ذلك استنشاق البنزين إلى الرئتين.

- اتصل فورًا بخدمة الطوارئ أو توجه لأقرب مستشفى مجهز للتعامل مع حالات التسمم الكيميائي.

- إذا كان متاحًا، احتفظ بالعبوة أو التسمية لتسهيل معرفة المادة التي تم ابتلاعها.